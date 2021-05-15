港超聯　林恩許起孖　東方龍獅挫天水圍飛馬

「中銀人壽香港超級聯賽」第3循環「爭標組」賽事周六（15日）拉開戰幔，打頭陣有東方龍獅於小西灣運動場面對天水圍飛馬。結果靠辛祖及基頓上半場各入一球，以及林恩許換邊後錦上添花，東方龍獅以4比0擊敗天水圍飛馬，繼續對榜首傑志施加壓力。

繼續緊追榜首傑志的東方龍獅，今仗陣容作出多個變動，迪高、梁振邦及黃梓浩重返正選大軍，辛祖繼續肩負入球重責，費蘭度則暫列後備。天水圍飛馬則有羅振庭頂替法比奧擔正，山度士及達施華負責攻堅，基斯繼續與古安奴鎮守後防，門將梁興傑把守最後大關。

比賽當日氣溫高達32度，球員要頂着烈日作賽，體能消耗難免更大，但比賽早段雙方都沒有因此刻意放慢比賽節奏。首波攻勢來自飛馬，3分鐘，上場聯賽開齋的羅曉聰，禁區外一腳凌空抽射高出。4分鐘後，謝朗軒左路傳入禁區，山度士跳高頭槌頂入網窩，但被球證判罰越位在先入球無效。慘食「詐胡」的飛馬，20分鐘再有一次絕佳機會，古安奴交出長傳，山度士單刀赴會被東方門將葉鴻輝擋出。

東方站穩陣腳後，即刻交出致命一擊，23分鐘，盧卡斯禁區頂傳給禁區內的辛祖，後者扣過飛馬守將，輕鬆射近柱得手，為球隊先拔頭籌。東方得勢不饒人，31分鐘，林恩許右路開出罰球，基頓高高躍起頂入，為東方擴大領先優勢至2比0。兩球在手的東方，攻勢源源不絕，37分鐘，李嘉耀傳中「斬」遠柱，盧卡斯飛到盡頭槌攻門，逼使梁興傑作出一次精彩撲救。其後達施華幾次禁區頂施射，都未能威脅東方後防，東方半場以2球領先。

落後的飛馬嘗試反攻，換邊後早段是控球佔優的一方，但埋門質素一般，反而被東方靠一次反擊再度拉開領先優勢，59分鐘，黃梓浩左路傳中，林恩許楔近柱頭槌頂入，東方領先到3比0。67分鐘，盧卡斯前場搶到皮球，轉身禁區外施射冷箭，被梁興傑沒收。飛馬其後換入法比奧及陳曉鋒等球員，將陣容推前，希望爭取拉近分差，但效果一般，再被東方偷襲得手。83分鐘，下半場後備入替的王力威右路突破傳中，林恩許門前撞入，個人梅開二度，亦為東方龍獅鎖定4比0勝局，大挫天水圍飛馬，取得爭冠路上關鍵勝仗。

東方龍獅於「爭標組」首戰旗開得勝，總監兼主教練李志堅賽後亦講到對今場勝仗的看法：「最緊係攞3分，當然現時喺積分榜上面，得失球都會係一個計算，今場可以贏到4比0，我覺得都係一個Bonus。」今場能夠大勝對手，「堅Sir」直言過程絕不輕鬆，但認為結果值得高興：「今日起碼可以畀主力球員唞到，都有唔少球員攞多咗比賽感覺，譬如盧卡斯今日都幫到手。」東方龍獅繼續於聯賽緊追榜首傑志，兩軍將於「爭標組」最後一個比賽日相遇，「堅Sir」亦用刺激來形容餘下賽事。

天水圍飛馬主教練郭嘉諾，賽後認為板凳深度不足，令球隊陷入劣勢，並承認飛馬在門前把握力方面的表現，明顯不及對手：「我哋人腳係好蝕底，東方可以到換到費蘭度落嚟，我都想（飛馬）有咁嘅事發生；場波係優勝劣敗，最大分野係門前把握力，我哋喺頭15分鐘幾個機會把握唔到，轉過頭對手幾次中龍嘅埋門都已經入波，下半場情況都係一樣。」他提到山度士近期失機情況嚴重，表現有待改善。今場不敵東方之後，飛馬已無緣爭奪聯賽前二，但「嘉諾Sir」強調希望穩守第三，力爭亞洲賽資格。