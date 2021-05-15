港超聯　爭標戰交到貨　王力威：記得投我一票

「中銀人壽香港超級聯賽」第3循環「爭標組」賽事，首場東方龍獅對天水圍飛馬的大戰，即刻有入球騷上演。今場東方龍獅攻擊線火力全開，除了老大哥辛祖繼續有斬獲之餘，下半場後備入替的小將王力威（Naveed）亦有貢獻，助攻林恩許射入奠定勝局的一球。對東方而言，關鍵戰取得大勝，重要性毋庸置疑，而對於聯賽長居後備的Naveed而言，今場比賽更是近乎驚喜一般。

今季主力於「菁英盃」上陣的Naveed，來到聯賽上陣機會不多，對上一次出戰已是4月初對陣晉峰一役，相隔超過一個月後，能夠在「爭標組」大戰中披甲兼交出助攻，賽後這位21歲翼鋒坦言一切來得非常突然：「我完全冇諗過今日會有機會踢，賽前熱身我都做得唔夠多，呢場比賽對增強自己信心有好大幫助。」

身為回教徒的Naveed，過去2日都在慶祝齋戒結束，今場即刻在賽場上有好表現，成功將節日的喜慶帶到落球場，他表示齋戒未有影響到自己的表現，並對自己能夠幫助球隊感到高興：「雖然今場要在炎熱的天氣下作戰，但可以為球隊作出貢獻，自己都好開心；好感激教練信任我。」近日正值香港足球明星選舉投票期，有份入選最佳年輕球員的Naveed，當然想籍今場大戰的出色發揮，趁機為自己拉票：「希望大家記得幫我投票，如果可以贏到最佳年輕球員獎，對我意義非常重大。」