鐵人奧斯卡　橫濱世界聯賽收穫寶貴經驗

擁有年輕本錢的香港隊「準奧運鐵人」奧斯卡（Oscar Coggins）為汲取大賽經驗及提升戰力，今天（15日）出席了在日本舉行的世界三項鐵人聯賽橫濱站賽事，同場高手林立，包括多名奧運選手列陣，結果屬全場「最後生」一輩的Oscar獲得第36名，完成奧運前最後一個國際大賽，結束羈旅日子返港最後備戰。

世界聯賽（或稱世界系列賽）橫濱站為東京奧運計分賽之一，上月在亞洲錦標賽獲得第4名的Oscar，其奧運積分已超越主要競爭對手哈薩克代表，勢將以亞洲排名第一位的資格獲得奧運入場券，即使躋身奧運已十拿九穩，但他仍決心參加今次的比賽，以增加實戰經驗，他更與港隊總教練韋安祖到杜拜訓練，為橫濱的賽事準備。

Oscar今日以1小時47分50秒完成賽事，在60名參賽者中排名36位。香港三項鐵人總會會長龐寵貽對Oscar的表現感到滿意：「他的表現非常之好，總教練都好滿意，惟海中的大浪令他喝了很多水，導致單車及跑步期間不能發揮得最好。不過汲取了這經驗後，相信他在奧運可以拿到更好的成績。」1999年出生的奧斯卡，更將成為東京奧運男子三鐵項目55名選手中，最年輕的選手之一，「奧斯卡與另外一名意大利選手，將是奧運兩位最年輕的鐵人；我們更期待他能參加兩、三屆奧運，他的前程可謂無可限量。」龐寵貽表示。

東京奧運之前，世界三項鐵人總會將在英國列斯舉行另一站計分賽，由於Oscar已擁有足夠奧運積分，加上現行防疫政策規定，回港人士需進行隔離，因此他將不會參加列斯賽事。而6月下旬的全運會香港隊選拔賽，Oscar將寓賽於操。