英足盃決賽　車仔狐狸「一招」定生死

第140屆英足盃決賽今晚爆發，由車路士同李斯特城於溫布萊球場爭霸！車仔防守穩健，近8場賽事5勝2和只失3球，但前線把握力仍有待改善，相反李斯特城侵略性較強，相信車仔會以傳控嘅穩陣策略應對。雙方近8次交手7次法定時間開2球或以下，「雙藍會」2.5球入球細熱都要捧。（無綫85台周日凌晨零時15分直播）

車路士對上4屆有3次殺入英足盃決賽，不過只於2017/18年球季以1比0擊敗曼聯捧盃，今屆當然希望奪標而回，再喺月底贏埋歐聯做「雙冠王」。李斯特城自1969年後再次躋身呢項英格蘭歷史最悠久嘅盃賽決賽，亦期望首嘗捧盃滋味。

正因為雙方都咁肉緊呢場決賽，或多或少會踢得較保守。車仔自杜曹上任後，後防轉踢3中堅，由艾斯派古達、堤亞高施華同魯迪格組成嘅3人防線，目前堪稱歐洲最強。不過前鋒迪姆華拿出名「敗家」，雖然中場供應足夠，但車仔入球數字仍然偏低。

李斯特城今季表現平穩，啱啱喺聯賽作客擊敗曼聯成功反彈，可惜上季英超神射手占美華迪腳頭無靈，近12場只入1球，加上中場線爭奪肯定唔夠車仔嚟，要攻入車仔大門有一定難度，今場高手過招隨時「一招了」，甚至要踢到加時先分到勝負，細盤穩開。