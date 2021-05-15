港超聯　理文做「攔路虎」　1球搞掂傑志

「中銀人壽香港超級聯賽」第3循環「爭標組」周六（15日）正式開戰，爭取衞冕的傑志於旺角大球場對陣理文。最終在激戰90分鐘下，理文憑基華尼頓入波，以1比0「絕殺」傑志。由於同日東方龍獅贏波全取3分，傑志現得34分，被對手追至同分，失去榜首領先優勢。

兩循環以14仗不敗姿態闖入「爭標組」的傑志，要成功衞冕首先要過第4位的理文這一關，他們今仗續以丹恩奴域掛帥，保羅亦擔正把關；近況2連勝的理文為爭取來屆亞洲賽資格，今仗亦派金承龍、顏樂楓、荷西安祖等主力正選。

開賽4分鐘安永佳接應罰球施頂，為今場大戰揭開序幕，惟攻門高出未能考驗門將袁皓俊。6分鐘後今場傷愈復出的基爾頓開出角球，荷西安祖頂出不遠，加維蘭第一時間施射亦告斜出。

受制於洛迪古斯停賽，理文今仗鄭兆均需客串「假9」，此子14分鐘禁區頂「窩利」起腳，可惜僅越楣而過。22分鐘安永佳邊路爆破，直插對方心臟地帶勁射斜出，傑志錯失黃金機會。

「藍鳥」上半場屢次憑右路進攻，33分鐘加維蘭推過徐宏傑勁射斜出，2分鐘後丹恩奴域接應傳中起腳，被荷西安祖捨身剷走。半場前丹尼侵犯金承龍領今季第5張黃牌，下場對天水圍飛馬面臨停賽。兩軍上半場打成平手。

換邊後3分鐘，鄭兆均先試試保羅身手，邊路切入大位射門柱邊出界。53分鐘丹恩奴域禁區外亦試一腳，可惜再告偏離目標。隨後基爾頓開出罰球，禁區頂的安永佳和丹恩奴域同時跳頂，前者搶先頂中出界，「黑山伊巴」氣忿得踢柱洩憤。

下半場中段金承龍因傷退下火線，他和中村祐人分別由基華尼頓和亞哥斯達入替。遲遲未能開紀錄的「藍鳥」節奏加快，67分鐘卻被基華尼頓突襲，巴爾拿情急下拉跌對手，該名巴西鋒將親自操刀罰球，繞過人牆但敵不過保羅的「十指關」。

傑志隨後換入陳晉一和艾力士加強攻力，惟均未能扭轉戰局。比賽末段，丹恩奴域殺入禁區被列斯奧勾跌，但球證沒有吹罰。90分鐘丹恩奴域一度接應何振廷傳送將球送入網窩，但被旁證判越位在先，慘食「詐胡」。

補時階段，上仗大演「帽子戲法」的基華尼頓再做「奇兵」，單刀射破傑志大門。結果理文以1比0戰勝傑志，失分的傑志被同日贏波的東方龍獅追至同分。

理文主教練陳曉明賽後直言，對今場勝仗期待已久，皆因早前兩循環對傑志、東方龍獅等強隊表現雖然好，奈何賽果不似預期，又因為傷兵問題、主力流失而令球隊要重新適應，今場勝利對理文相當重要。他透露因要應對頻密賽程，今場在陣容作出相應調動，雖然是一個「冒險」，但總算取得勝利：「可能會輸得好大鑊，但係有時係運嚟，你成功咪work；輸咪唔work。好彩今日成功咗，平衡到人腳之餘仲要攞到3分。」韓援金承龍下半場傷出，「曉明Sir」寄望未來兩仗不要再增添傷員，又揚言要6分全取：「我哋唔甘於只攞呢3分，對東方龍獅、天水圍飛馬都要繼續落去，無論成績係點，起碼攞到大家嘅尊重同球迷嘅支持。」

雖然今場落敗被東方龍獅追至同分，但傑志總監兼總教練朱志光未有顯得相當失望：「實際影響唔大，都係等嗰場波（5月23日傑志對東方龍獅），第2循環贏咗等於『買咗保險』，我同啲球員講唔使驚，實有『決賽』打。」他認為落敗原因可能在於球員末段過於「心急」而犯錯，又指酷熱天氣亦是令球員踢得辛苦的因素。

對於丹恩奴域下半場闖入禁區被列斯奧踢跌一事，朱志光謂「丹恩」本人曾向其直言這是一球12碼，但「朱Sir」坦言不應計較對錯，事件已成過去，亦無法改寫敗局。