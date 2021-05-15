港超聯　傷兵復出 　光頭：要搶亞協席位！

港超聯周六（15日）尾場，上演第3循環「爭標組」大戰，由傑志於旺角大球場硬撼理文。理文整場奮戰下，更於補時階段絕殺對手，奪得寶貴3分。今季一直受傷患困擾，近2個月來首次正選上陣的中場顏樂楓，絕對是贏波功臣，「光頭」更豪言「要贏唒2場」，目標搶回來季「亞協盃」資格！

今場能夠擊敗榜首傑志全取3分，兼打破對手不敗之身，顏樂楓坦言意義很大，他指即使今季沒有機會爭標，然而全隊皆希望能搶回「亞協盃」資格，餘下目標「要贏唒2場」！理文近期成績有所好轉，豪取3連勝，「光頭」坦言很大原因是球隊已開始適應傷兵問題：「之前球隊實在太多傷兵，雖然依家都係，但情況開始穩定，加上經過適應同埋教練嘅調整，我覺得大家已經拎返個感覺，發揮亦有進步。」他同時又大讚荷西安祖的表現，認為這名中堅同樣在傷愈復出後對球隊有很大幫助，今仗在後防頂了很多高空球。

身為防守中場的「光頭」笑言賽前，抱著一顆「唔好畀丹恩奴域入波」的心態，對於今仗能夠完成這個目標，他表示相當開心。惟「光頭」卻直言理文實力不比任何對手弱，今仗贏波雖然開心，但絕不屬於驚喜。

至於主教練陳曉明亦對顏樂楓讚不絕口，「曉明sir」承認「光頭」受傷期間，球隊在精神上傳遞訊息有所減弱：「唔係話成隊波冇一個球員唔得，但佢有佢嘅特性，喺呢3年入面同佢行咗咁多唔同過程，佢幫咗我好多。」「曉明sir」坦言看到「光頭」今仗復出後的表現，令自己相當感動，多謝他一直為球隊的付出。