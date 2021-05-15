港超聯　冠忠南區迎愉園狹路相逢

「中銀人壽香港超級聯賽」周日(16日)於小西灣運動場上演「護級組」雙料娛樂，頭場冠忠南區迎戰愉園。兩軍今季4次交手，南區都未能取勝，今場勢要破宿命；「快活谷」亦希望擺脫連敗頹勢，惡鬥難免。（周日下午3時開賽）

以聯賽第5位進入「護級組」的冠忠南區，上仗雖以1比4不敵傑志，但未有動搖球隊信心，主教練列文表示來到今季最後三戰，會盡全力爭勝：「我會派出陣中最強、最有經驗嘅球員應戰，力爭最佳成績。」

因傷缺陣多時的中場柏度近日雖已復操，惟列文認為此子難以趕及收咧前復出，意味新加盟的林柱機有望繼續披甲，列文表示這位前傑志中場上仗表現出應有水準，但狀態仍有待提升。對手「快活谷」賽前遭遇5連敗，但列文不敢輕視對方：「對手都要為前途而戰，今場會係一場硬仗，我哋唔會因為任何原因而鬆懈。」

愉園上仗僅負東方龍獅，近7仗不勝，總監潘文迪認為只是欠缺把握力及經驗，深信「贏輸不是士氣的最佳指標」，並鼓勵球員盡力踢好餘下賽事，以「護級組冠軍」做目標。

潘文迪信可抵擋對手強攻

面對攻力強勁的南區，「迪Sir」大讚對手愈踢愈好，但相信球隊能抵擋得住：「我哋今季失波唔算多，練習時都會再同球員講下啲防守企位，加上之前幾場對南區表現都好好，絕對有力一戰。」陣容方面，首席射手羅拔奧度有望趕及復出，至於刑滿的林衍廷會否上陣，「迪Sir」表示仍在討論中，惟他將如常參與操練，確保可隨時候命。