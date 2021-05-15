港超聯　晉峰鬥標準流浪力爭上游

周日(16日)「中銀人壽香港超級聯賽」「護級組」尾場，晉峰於小西灣運動場對陣標準流浪。雙方兩循環對賽各贏一仗，實力旗鼓相當。來到第3循環再度碰頭，為爭取更佳排名，必定使出渾身解數！（周日下午5時30分開賽）

晉峰上仗不敵理文後以第6名完成次循環賽事，總教練何信賢讚賞球員比季初成熟，希望完季排名至少能保留在同樣位置。不過「何Sir」透露球隊繼續受傷兵問題困擾，外援卡爾特納、佐敦布朗以及黃洛上陣成疑，加上部分防守球員如羅浩賢及艾拔簡勞多領一面黃牌便需停賽，今仗或以攻代守。

何信賢：嚴防流浪高空轟炸

對手標準流浪上仗雖被天水圍飛馬技術性擊倒，然而「何Sir」認為參考價值不大：「明顯見到流浪留咗力，好多主力都放喺後備，正選得兩個外援，擺明搏『護級組』呢3場。」他又指流浪經過上次交手落敗後，清楚地面組織優勢不大，或會改用「高空轟炸」，己方球員需減少犯錯。

以第7位完成兩循環的流浪，上場收起盧均宜及亞加斯圖等主力，教練團承認是為了讓他們「抖足100%」準備「護級組」賽事。賽前「護級組」4隊僅有3分差距，形勢相當緊湊，教練團指勝負關鍵在於哪隊能減少犯錯。同時過去一周針對攻力不足問題，召開多次會議，希望加強破密集的能力。次循環對壘流浪以0比1見負，教練團強調該仗是重要警剔：「等球員明白落到場冇分高低，無論對邊隊都要當佢係冠軍球隊咁踢。嗰場波令我哋了解到晉峰嘅威脅同弱點，我哋能作出相應部署。」