楊礎搖破PB得梗頸4　李慧詩明日競輪賽爭金

「場地單車國家盃」今日（15日）在將軍澳單車館繼續上演。香港隊出現驚險一幕，羅子駿在競輪賽「炒車」，幸好沒有大礙。師弟杜棹熙在同一項目取得第10，師妹楊礎搖則在500米計時賽破「PB」，可惜與獎牌擦肩而過，屈居「梗頸4」。

國家盃踏入第3日賽事，除了「牛下女車神」李慧詩，香港隊悉數亮相。杜棹熙和羅子駿打頭陣，出戰男子競輪賽首輪。前者排行小組第3，跌落復活賽，後者則在最後200米衝刺階段，違規踩進對手線道，與緊隨其後的日本車手新山響平相撞，西班牙和烏克蘭車手也被波及，造成連環「炒車」。賽會一度出動擔架，幸好各人沒有大礙，在工作人員攙扶下離場。羅子駿被警告及罰款200瑞士法郎（約1,700港元）。

兩個港將一起進行「敗部復活」，羅子駿在7個車手中敬陪末席，他坦言受「炒車」影響表現：「傷勢只是皮外傷，不過我的單車爛了，復活賽換了另一架車，完全控制不到。待會我會重新調車，希望明日爭先賽會有較好狀態。」杜棹熙則以第2的姿態，成功「復活」。可惜他在次輪排行小組第4，與決賽席位擦肩而過，跌落第7至12名次賽，最終收穫第10。

女子組方面，楊礎搖在500米計時賽決賽踩出個人最佳（PB）35秒827，與季軍、馬來西亞的Anis Amira Rosidi僅差0.334秒，以「梗頸4」結束本站賽事。她笑說發揮超出預期：「這是非常驚喜的一日，接下來我會繼續練習起動，目標是與Sarah（李慧詩）一起站上全運會頒獎台。」而「客串」這個項目的奧運代表李海恩，以36秒149排行第5，她表示：「這幾日表現未如理想，但教練會幫我逐步提升狀態，所以並不擔心。」她續勉勵師妹楊礎搖：「我知道她因為錯失獎牌失望，但我想告訴她，獎牌只是結果，過程才是最重要。踩出PB的價值已經等同金牌，加油！」

「牛下女車神」李慧詩和李海恩，明日將會轉戰已獲奧運資格的競輪賽。面對來自日本的幾個勁敵，包括2019年亞錦賽競輪賽冠軍小林優香，Sarah有望挾著爭先賽金牌的氣勢，再次踏上頒獎台最高一級。

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