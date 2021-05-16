中甲　浙江隊贏波　梁諾恆踢到爆頭！

周六（15日）中甲A組賽事，「細佬」梁諾恆替浙江隊正選上陣鬥新疆天山雪豹，浙江憑馬殊基維爾「梅開二度」，以2比0擊敗對手，仍以1分落後榜首的梅州客家。雖然協助球隊全取3分，但「細佬」卻於60分鐘被迫退下火線，皆因他在比賽中一次頂球之際，頭部被對手鞋底踩中，直接在其額頭割開逾2吋的傷口。他事後受訪指，完場後直接被送院治理並縫了4針，但沒有大礙，下場更有機會復出！「細佬」更不諱言傷勢「恐怖」，叮囑記者刊出時要為其「打格仔」，免得家人、女朋友和球迷擔心。同日（15日）羅素亦替江西北大門披甲對崑山FC，惜最終慘吞6蛋，大敗收場。

另外，勞烈斯周五（14日）亦替梅州客家正選上陣對四川九牛，是役他除防守穩健外，下半場更獲得一次黃金機會，接應角球近門施頂高出，與入球擦身而過。比賽末段，後備入替的前香港足球先生伊高沙托尼落底傳中，老將盧琳撞射得手，梅州客家以1比0獲勝，全取3分，並以12分繼續處於榜首。同日（14日）中超A組，坐擁主場之利的廣州城迎戰滄州雄獅，前富力R＆F前鋒利安高正選上場，香港隊代表陳俊樂先列後備。雖然「樂仔」於68分鐘後備入替比利時國腳穆沙迪比利，惟最終未能助球隊贏波，廣州城與滄州悶和0比0。