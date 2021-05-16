泰利文斯轟世界波　狐狸拆車首捧英足盃

周日(16日)凌晨於溫布萊球場上演嘅英足盃決賽，「狐狸」李斯特城憑住泰利文斯遠射世界波建奇功，爆冷以1比0擊敗車路士，係球隊創會137年以來，首度稱霸英足盃，同時粉碎車仔嘅雙冠美夢。

李斯特城今仗沿用「華Dee」占美華迪夥拍伊恩拿祖攻堅，而同時殺入月尾歐聯決賽嘅車仔，有防中尼高路簡迪復出，不過杜曹先收起夏維斯，但其德國同胞迪姆華拿繼續做大嘥鬼，先喺中路突破勁射卻炒飛機，之後佢接應堤亞高施華傳中，頭槌掂到少少改變方向，搞到空晒嘅艾斯派古達頂唔到個波，錯失黃金機會。

34分鐘李城中堅莊尼伊雲斯因傷退下火線，被迫換入馬克艾拜頓，而將翼衞卡斯泰尼移回3人防線，完半場前「華Dee」入楔頂斜，上半場互交白卷。

李城半場求穩戰術成功，易邊後開始加強進攻，63分鐘泰利文斯突然放冷箭，直飛死角破網，車仔門將阿列沙巴拿加飛到盡亦鞭長莫及，李城意外地先開紀錄。不過傳波畀佢嘅勞基湯馬士，傳波之前係先犯手球，咁都冇畀球證吹番轉頭擺明有運。

其後車仔大舉進攻，後備入替芝維爾飛頂，以及美臣蒙特嘅近射，都畀李城門神卡斯柏舒米高飛身撲出，完場前芝維爾攻破卡斯柏舒米高十指關，可惜VAR指示其越位在先，食咗鋪詐胡，最終李城小勝1粒，自1884年創會以來、第5次殺入英足盃決賽終於首度封王。相反車仔原本英足盃同歐聯叫胡，依家先失一盃，主帥杜曹會否好似2008年格蘭一樣，都係中途接手下，先後於兩項盃賽決賽飲恨呢？