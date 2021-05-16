C朗轟入777球　祖雲達斯絕殺國際米蘭

周日(16日)凌晨意甲大戰，祖雲達斯主場以3比2險勝已經提早奪冠嘅國際米蘭，力保爭入前4位，參加下屆歐聯嘅機會。祖記球星C朗今場取得職業生涯第777個入球，對於呢位球壇史上7號波衫標誌性人物，可以話係別具意義。

今場戰情非常激烈，出動2次VAR裁決12碼，包括上半場22分鐘，國際米蘭後衞達美安防守角球時，拉跌祖雲達斯中堅基亞連尼，球證當時冇吹罰12碼，但經提示後，行去睇VAR，並判罰12碼，C朗主射被國米門將漢丹洛域撲出，幸好佢立即上前補射入網，為祖記打開紀錄。

踢到33分鐘又要出動VAR，今次輪到祖記中堅馬菲斯迪歷特喺禁區內踢跌國米前鋒拿達路馬天尼斯，球證又要睇VAR，先至吹罰12碼，盧卡古主射入網，為國米扳平1比1。不過，去到上半場補時，祖雲達斯再次領先，古達度禁區邊右路勁射入網。

換邊之後，祖記中場賓坦古亞累積第2張黃片被逐，其後教練派路變陣，包括換寺C朗，希望加強防守力保勝果，但踢到83分鐘，祖記中堅基亞連尼擺烏龍，令國米追平2比2。

臨完場前2分鐘，出現戲劇性一幕，古達度扭入禁區，被國米中場比列錫踢跳，球證又吹罰12碼，古達度親自操刀射入，以3比2絕殺國米，國米仲有中場波索域喺補時被逐。

祖雲達斯贏波之後，暫時升上第4位，但只比第5位拿玻里多2分，並踢多1場。