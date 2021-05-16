40球達成！羅拔佬追平梅拿神人紀錄

周六(15日)晚德甲，提早奪冠嘅拜仁慕尼黑雖然作客被弗賴堡逼和2比2，但射手羅拔利雲度夫斯基都有1球進帳，呢位波蘭國腳今季聯賽已經轟入40球，追平拜仁名宿梅拿1971/72年球季單季德甲最多入球紀錄。

拜仁慕尼黑喺26分鐘打開紀錄，弗賴堡後衞古比拿防守角球時，拉跌拜仁中場湯馬士梅拿，球證睇克VAR之後，判罰12碼。羅拔利雲度夫斯基主射入網，終於同德國著名射手梅拿睇齊，一班職球員好識做，喺場邊列隊鼓掌向佢致敬，「羅拔佬」亦走埋去擊掌慶祝。

不過，弗賴堡好快由中堅古爾迪頂入角球扳平，換邊之後，拜仁翼鋒基拿比曾經近門剷入，但越位在先食詐胡，其後利萊辛尼射入，為呢支勁旅領先2比1。踢到81分鐘，弗賴堡左閘基斯甸根達近門頂入逼和拜仁2比2。

雖然羅拔利雲度夫斯基今場未能為拜仁贏波，但佢對於追平梅拿49前年嘅紀錄，仍然非常興奮，佢話：「我實現一個曾經幾乎不可能想像嘅目標，為拜仁創造歷史，將來可以當故事講畀小朋友聽，我感到無比自豪。」

羅拔利雲度夫斯基亦成為二戰之後，歐洲5大聯賽之中，第8位單季聯賽入球「40+」球員，同埋佢只要下場德甲煞科戰主場對奧格斯堡，再入1球，就可以打破埋梅拿嘅紀錄。