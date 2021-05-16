英超神射手之爭！卡尼搶先出招

周日(16日)晚英超熱刺主場迎戰狼隊，熱刺前鋒哈利卡尼同利物浦射手穆罕默德沙拿今季聯賽同樣入21球，神射手之爭非常激烈。哈利卡尼勢必把握最後3場聯賽全力數胡，但是熱刺失球數字同樣偏多，導致近6場聯賽總入球都達3球或以上，一於再追中位數2.5球的入球大。(Now 621周日晚9時05分直播)

狼隊冇包袱唔怕對攻

年僅29歲的賴恩美臣上月臨危受命成為熱刺看守領隊前，並沒有擔任主帥的經驗，熱刺聯賽接連擊敗修咸頓、錫菲聯之後，上場卻以1:3不敵列斯聯，水準飄忽不穩，防線亦多次出現漏洞。不過，熱刺勝在中前場人腳鼎盛，哈利卡尼、孫興民、加里夫巴利都是極具級數的射手，加上主場出擊，要取得入球並不困難。

至於狼隊目前排聯賽榜中下游，爭奪歐洲賽資格無望，亦沒有護級壓力，餘下聯賽可以放開懷抱，大踢進攻足球。狼隊以往對熱刺經常合演入球騷，雙方近5次交鋒有4次總入球達3球或以上，入球大值得捧場。

直播表

同日6:30pm 意甲 費倫天拿Vs拿玻里

Now638 638台有線654、614台、無綫myTV Gold 301

同日7:00pm 英超 水晶宮Vs阿士東維拉

Now621

同日9:00pm 意甲 烏甸尼斯Vs森多利亞

Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

同日9:00pm 意甲 賓尼雲圖Vs克羅托內

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

同日9:05pm 英超 熱刺Vs狼隊

Now 621

同日11:30pm 英超 西布朗Vs利物浦

Now 621、611

周一凌晨零時 意甲 帕爾馬Vs薩斯索羅

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周一0:30am西甲 馬德里體育會Vs奧沙辛拿

Now 630、631

周一0:30am西甲 畢爾包Vs皇家馬德里

Now 632

周一0:30am西甲 巴塞隆拿Vs切爾達

Now 633

周一2:00am英超 愛華頓Vs錫菲聯

Now 621

周一2:45am 意甲 AC米蘭Vs卡利亞里

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周一8:00am美職 華盛頓聯隊Vs奧蘭多城

Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

周一9:30am美職 西雅圖海灣者VsFC洛杉磯

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