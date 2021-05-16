李慧詩踩進競輪決賽　下午爭今年第2金

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）周日（16日）在將軍澳單車館舉行的「場地單車國家盃」再度登場，以小組首名的姿態，殺進下午上演的競輪賽決賽，爭取今年第2金！

周五（14日）摘下爭先賽金牌的李慧詩，休息一日後，轉戰另一主項競輪賽，被編進第1組，排在第6起步。Sarah在領航車離開賽道前，已經發力追到第4，並在最後一個彎位進佔第2。此時，她與日本的梅川風子尚有4、5個車位距離，卻在直路階段「爆贏」對手，以小組首名晉級決賽，將會迎戰4個日本車手，包括2019年亞錦賽競輪賽冠軍小林優香，及美國的葛比。

值得一提的是，Sarah在2019年4站世界盃，受到種種變數影響，均未能踏足競輪賽頒獎台。若這次成功封后，相信會為7月的東京奧運注入一支強心針。另一奧運代表李海恩，則在第2組6個車手中敬陪末席，跌進第7至12名次賽。

男子組方面，羅子駿在爭先賽擊敗馬來西亞的Amar Danial Masri，踩進1/8決賽。面對日本的Kento Yamazaki，他在最後直路被對手爬頭，但比賽出現戲劇性轉變。裁判宣布Kento Yamazaki在最後200米違規進入羅子駿已佔據的線道，後者因而晉級，續在8強直落兩局不敵另一日本車手松井宏佑。師弟杜棹熙則在1/16決賽止步。