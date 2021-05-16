高比拜仁正式入主名人堂　雲妮莎感人致詞

傳奇球星高比拜仁、鄧肯、加納特等周日（16日）正式入主「2020籃球名人堂」，高比拜仁去年初因墜機驟逝，無法親自出席頒獎典禮。這天他由「籃球之神」米高佐敦引薦，並由遺孀雲妮莎代領殊榮及上台致詞。

穿上代表湖人的紫色晚裝的雲妮莎先是答謝米高佐敦，接著說：「我知道他真的很期待參加這個典禮，更說要為Capri（高比的幼女）多留一張入張券，他真的很開心。他很少談起獎項，但在他和Gigi去世前一星期，他有說過要請父母來。」

她答謝高比的父母，將他撫養成如此獨一無二的人：「世上再沒有第2個高比，他就是如此獨特。他的數據說明了一切，他在另一個層次。他在籃球路上從不走截徑，付出所有。我只能代表他向所有人說謝謝，相信他也會多謝那些質疑他的人，因為他可以證明你們錯了。」

雲妮莎提到，高比在長達20年的籃球生涯期間，經常帶傷上陣，包括2013年阿基里斯腱斷裂後，強忍痛楚投進兩顆罰球：「以前我問他，受傷了為什麼不能休息一場？他說：『那麼，那些為了看我一場比賽而儲了很久錢的球迷怎麼辦？』可以的話，他想打足每分鐘，他很愛你們。」

最後雲妮莎深情地向高比告白：「你對我的愛足以維持幾輩子，無論幾多個輩子，我都會選擇你。寶貝，恭喜你，你付出的都有回報了。你說過，如果要和人打賭，就把賭注放在自己身上，你贏太多了。現在你入選名人堂了，你是真正的冠軍，不只是MVP，而是歷史最佳之一，為你感到自豪！」