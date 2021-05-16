尷尬了　車路士面臨三失危機

車路士喺英足盃決賽不敵李斯特城，連續2屆屈居亞軍，球隊嚟緊仲要面臨2場關鍵大戰，包括英超主場對李斯特城，呢場關乎能否力保前4位，奪取下屆歐聯入場券，重頭戲一定係歐聯決賽對曼城，如果車仔呢2場波再有乜閃失，隨時半個月內成為「三失」球隊。

車仔由杜曹領軍之後，表現大為改善，重返英超前4位之餘，仲打入英足盃及歐聯決賽。不過，杜曹似乎未擺脫盃賽二奶命，佢上季帶領巴黎聖日耳門，打入歐聯決賽，最終不敵拜仁慕尼黑，加上今次英足盃決賽輸畀李斯特城，「車迷」難免會擔心杜曹今屆歐聯決賽又會重蹈上屆覆轍。

英超方面，車路士落後李斯特城2分，如果未能喺周三(19日)凌晨擊敗「狐狸兵團」，車仔爭前4位形勢就會告急，因為第5位利物浦只係落後車仔4分，而且踢少1場，加上最後3場對手只係西布朗、般尼、水晶宮，好大機會全勝，隨時可以反超前入前4位。若然車仔由三線叫胡，變成三失，咁就真係尷尬。

杜曹話冇時間諗咁多：「依家係時候重新振作，再次表現出鬥志，踢出信心。錯失一個冠軍，的確令人難過，但仲有另一項賽事，餘下2場英超對李斯特城、阿士東維拉都要當決賽咁踢，然後係歐聯決賽，我哋唔可以浪費時間去懺悔。」