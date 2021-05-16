姚潔貞破馬拉松港績　遺憾東奧衝標未果

香港長跑界的Icon人物姚潔貞，為再一次追尋奧運夢，今日（16日）出戰米蘭馬拉松賽事，在被她形容為「I-♡-U」的曲折賽道上，造出2小時31分21秒的新香港紀錄，比她保持的舊績推前了2分鐘以上，可惜新港績仍未能達標，無法為她帶來東京奧運入場券。

姚絜貞原本計劃參加於5月17日舉行的哥本哈根馬拉松，但因賽事臨時取消，經多方努力協調後，轉戰意大利參加了今日舉行的米蘭馬拉松，爭取東京奧運會參賽資格，女子馬拉松參賽標準為2小時29分30秒。她在教練村尾愼悅帶領下出征，雖然因疫情已一年半沒有跑過全馬，加上2019年底其左腳趾受傷，但這位「媽媽氣袋」卻跑出突破成績，以2小時31分21秒（晶片時間）完成比賽，打破由她保持的香港紀錄2小時34分07秒，較舊紀錄快2分46秒 。現有待賽會公佈正式成績。

賽前兩天，姚潔貞實地探路，更形容比賽路線像極「I-♡-U」。「來實地考察一下，究竟這三彎九十角的U是怎麼一回事。天氣舒適，影相好極，比較頭痕的是起步點是一個大公園，沙石路為主，轉入U形路線則多是羅馬石磚路及電車路軌，比起布拉格的還要長和多，全程一共兜足 7次。」最終比賽道的設計沒有難倒她，更成為新香港紀錄的「福地」。