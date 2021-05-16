港超聯　冠忠南區險勝愉園

「中銀人壽香港超級聯賽」第3循環「護級組」周日（16日）於小西灣運動場上演「雙料娛樂」，其中頭場有冠忠南區硬撼愉園。結果冠忠南區靠列文及夏志明上半場各入一球，以2比1擊敗下半場後段憑袁世傑破蛋的「快活谷」，取得第三循環首勝，南區賽後繼續穩守「護級組」首位。

為力保「護級組」首名的冠忠南區，今場有蔡子濤擔任正選門將，主教練列文與連續第2場擔正的新兵林柱機坐鎮中場，前線繼續有頭號射手夏志明及史提芬彭利拿負責攻堅。「快活谷」今場有林衍廷「刑滿」復出，出任正選中場，前場則派出羅拔奧度及朱偉鈞衝擊對手防線。

「快活谷」開局採取主動，4分鐘，經歷多場停賽後復出的林衍廷禁區外遠射，蔡子濤非常集中，將「Fat gor」的射門擋出底線。其後南區開始搶回不少攻勢，9分鐘，史提芬彭利拿禁區頂射中愉園守將，後上的夏志明補射再斜出。南區攻勢逐漸入肉，12分鐘，林柱機右路開出罰球，「肥彭」一頂中楣後，形成門前一輪混戰，結果被列文輕鬆頂入，幫助南區先開紀錄。

愉園其後嘗試作出回應，5分鐘後，米基爾傳給羅拔奧度，後者長驅直入起腳僅僅偏離目標。20分鐘，積施利帶入禁區，傳給遠柱的夏志明斜身「窩利」，射門僅僅高出。南區攻勢浪接浪，39分鐘一次反擊機會，「肥彭」引球推入禁區橫傳，好拍檔「子彈」扣過出迎的愉園門將屠俊翹後，輕鬆將皮球送入網窩，南區帶着兩球優勢回更衣室。

換邊後南區繼續對「快活谷」後防施壓，但「肥彭」的射門未能考驗屠俊翹。50分鐘，積施利後上突破，力壓林衍廷之下射門，未能命中目標。其後夏志明獲得多次埋門機會，61分鐘，「子彈」邊路推進，突然起腳射門，被屠俊翹雙手撲出。8分鐘後，這位南區射手中路接應積施利回傳，第一時間燙射高出。

落後的愉園先後換入艾迪比帝及袁世傑加強攻勢，71分鐘「快活谷」前場罰球機會，門前黃浩然飛頂被蔡子濤撲出。81分鐘，林衍廷禁區頂接應橫傳一控即射不過越門而過。

比賽尾段愉園未有放棄，一度對南區防線施壓，86分鐘米基爾禁區頂擺脫多位南區守將後起腳，蔡子濤撲出不遠，被袁世傑補中，為愉園追成1比2較接近比數，可惜為時已晚。最終冠忠南區守住2比1勝局，「護級組」賽事首戰旗開得勝。