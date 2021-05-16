國家盃獲好評　UCI：奧運可參考香港做法

一連4日的場地單車國家盃香港站以「安全氣泡」形式順利舉行，國際單車聯會（UCI）代表Gilles Peruzzi大讚賽事謹防疫措施嚴謹，相信東京奧運參考：「香港的『泡泡』很安全，下一站國家盃（哥倫比亞卡利站）亦會參照香港的做法舉行。我們來這邊都很安心，假如東京奧運都有類似措施，相信沒有什麼好擔心。」

所謂的「安全氣泡」，是指運動員將在完全隔離下比賽，是次賽事除閉門舉行、不開放給觀眾入場外，車手來往酒店及單車館皆由專車接送，另外亦有專業團隊專責防疫工作等。賽事籌委會主席梁志華表示，收到其他國家車隊及UCI一致好評，有信心香港未來會再舉辦同類型大賽：「其他國家的車隊都覺得好安心，因為有專車接送，而且處於隔離狀態，不會和市民有接觸。UCI亦對今站給予高度評價，口頭上同意未來再合作舉辦國家盃，但預計不會在2022年。另外，我們去年已開始討論再辦Six Day單車賽的可行性，希望下年可以落實有關計劃。」

他表示，舉辦這次賽事挑戰重重，本地其他運動總會，包括田總、泳總近期都有關注國家盃香港站，向他查詢有關「泡泡」下舉辦賽事的意見：「今次賽事其中一個挑戰是開支高達約1000萬港元，加上入境限制令英國及印度等車隊無法參賽。另外我們亦要與多個政府部門及其他國家協調，需要說服他們我們的『泡泡』是安全的。幸好很多國家都支持，日本隊更加『full team』參賽。」