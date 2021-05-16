熱身賽成效顯著　李慧詩已進入「奧運模式」

闊別賽場14個月，李慧詩（Sarah） 以一面爭先賽金牌、一面競輪賽銀牌完成首屆「場地單車國家盃」，也完成了東京奧運前的「最後熱身」。就像這次國家盃一樣，外界都把焦點放在「女車神」能否贏得奧運獎牌，她卻一如既往淡然：「對我來說，可以參加這麼特別的奧運已是奇跡。」

「場地單車國家盃」周日（16日）落幕，李慧詩在競輪賽不敵日本的小林優香，無緣成為「雙料冠軍」。很多人感到可惜，但她說：「輸好過贏，可以知道自己做錯了什麼。小林優香用了特別的方法過我，有了這次經驗，我就懂得未來怎麼防備。」

由於奧運前，Sarah都會留在香港訓練，國家盃是她最後一場「熱身賽」，她認為成效不俗：「我的心理、熱身、與教練溝通的方法，都用了奧運模式。雖然比賽規模不夠大，參賽車手不多，但我見識到日本車手的進步，也感覺到美國車手狀態下滑，是一次很好的經驗。」雖然去年世錦賽「三料冠軍」軒治未有來港，Sarah無法刺探敵情，但她透露香港隊有男運動員陪同訓練，並不擔心應對強敵：「這次比賽讓我知道，就算這麼久沒有比賽，我的水準依然穩定。反而Emma（軒治）沒有出戰國際賽，可能會不適應（奧運）。」

唯一讓Sarah有點失望的，是零星進場的觀眾未有熱烈歡迎外國車手：「氣氛很熱烈，但我有點失望。大家好像只支持香港隊，其他國家的車手覺得沒人拍手、歡迎他們。」其實Sarah對於支持者，一直很「大方」。近日政府斥資購買奧運轉播權，讓5間電視台播放，她呼籲市民多支持其他項目的運動員：「其實電視台不一定要播單車，我小時候喜歡看跳水、舉重，大家可以換換台，看看其他項目。」

距離奧運還有兩個多月，外界一直把焦點放在Sarah能否贏得獎牌，她卻顯得淡然：「今年太多事情發生了，可以參加這麼特別的奧運已是奇跡。我很感恩有香港這個環境，有天時地利人和，不會想什麼成績，發揮最佳狀態已是成功。」對於有國際運動員和民眾反對奧運舉行，她說：「我會試著從另一角度思考。其實參加奧運，很多時候不是為了獎牌，運動可讓人體驗不同東西。可能有人覺得消耗很多金錢，但這只代表他們不了解體育精神，這不是用錢可以衡量的。」

沈金康：6月公布奧運名單

香港單車隊總教練沈金康表示，雖然Sarah在競輪賽無緣金牌，此行依然「收穫豐富」：「大家覺得遺憾，我卻覺得高興。現在知道她還有很多進步空間，而且已經回到比賽狀態，對奧運有很大幫助。」沈教練透露，奧運前場地和公路組有不同計劃，前者會由內地回港訓練，後者則會參加全國賽，成績作為選拔奧運名單的標準之一：「國家盃只是其中一個選拔，不會沒參加就選不了。（男子公路賽、女子麥迪遜賽和全能賽）選拔結果將於6月公布，然後再作針對性訓練。」