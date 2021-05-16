港超聯　陳肇鈞開齋！標準流浪大數晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」第3循環「護級組」周日（16日）尾場賽事，有晉峰於小西灣運動場鬥標準流浪。結果靠陳肇鈞攻入加盟後首個入球，以及祖連奴梅開二度，加上盧均宜遠距離射入世界波，標準流浪最終以6比0大勝晉峰，成功報次循環落敗一戰之仇。

力爭重回勝軌的晉峰，今場有費利浦薩領銜鋒線，中場有茹子楠及廖億誠負責組織攻勢，曾仲楠重返正選大軍出任中堅。至於標準流浪今場強陣出擊，兩大攻擊手亞加斯圖及祖連奴聯手攻堅，奧利斯亦復任正選門將。

希望擺脫5連敗頹勢的流浪，今場一開局就晉峰後防狂轟亂炸，5分鐘，林嘉緯開出角球，伏兵遠柱的陳肇鈞頂入加盟後第一個入球，幫助流浪領先1比0。2分鐘後，「嘉緯」處理罰球直射遠柱，被晉峰門將林駿杰接實。晉峰其後嘗試製造反擊攻勢，12分鐘，費利浦薩一段推進後起腳施射，省中流浪守將後被奧利斯輕鬆沒收。19分鐘，廖億誠傳中，費利普薩跳起頭槌攻門高出。

流浪其後再靠角球攻勢成功拉開比數，32分鐘，林嘉緯開出角球，基藍馬尾柱跳頂，被林駿杰擋出不遠，再有陳肇鈞門前補中，流浪贏到2比0。4分鐘後，林嘉緯斬入中間，祖連奴接應隊友二傳，門前射成3比0。臨完上半場前，祖連奴再有一次頭槌攻門機會，但就被林駿杰化解。

易邊再戰，流浪再接再厲，47分鐘，祖連奴殺入禁區勁射破網，為球隊領先至4球。大比數落後的晉峰，58分鐘有一次破蛋機會，廖億誠左路傳中，奧利斯輔走不遠，皮球輾轉落在茹子楠腳下，後者的射門被奧利斯撲出底線。但流浪依然未贏夠，61分鐘，盧均宜殺入禁區傳中，後備入替的黃駿軒撞射破網。見到幾位隊友都有斬獲，剛剛交出助攻的「均宜」亦不甘示弱，85分鐘，趁林駿杰出迎大腳，這位流浪老大哥於左路一腳笠射得手，林駿杰只能望球興嘆。最終流浪鎖定6比0勝局，5連敗後重回勝軌。