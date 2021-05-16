港超聯 榮膺MOM 陳肇鈞：獎金要儲起佢

「中銀人壽香港超級聯賽」「護級組」首輪戰畢，周日（16日）兩場賽事除了決出勝負方之外，亦由港隊主教練麥柏倫，選出每場的「最佳球員獎」（MOM）得主，其中於晉峰對標準流浪一戰梅開二度的陳肇鈞，被選為尾場得獎者。賽後「Philip仔」透露自己會如何處理這筆獎金。

今場出任進攻中場的陳肇鈞，上半場早段已經為流浪取得2球領先優勢，3月初加盟球隊，「Philip仔」終於取得於流浪的「開齋波」，這位28歲中場認為自己早就應該斬獲處子球：「係遲咗嚟，早一排自己狀態未有；早幾場波我哋用咁嘅踢法、用咁嘅鬥志去踢，一早就已經攞咗第5位，甚至上到第4，不過唔緊要，一入就入兩球；希望嚟緊幾場保持良好發揮，贏埋南區攞到第5位，畀教練同老闆一個交代。」

「最佳球員獎」得主會獲得1萬元獎金，「Philip仔」表示未想好該如何運用這筆錢，笑言形容現時球市艱難，要將獎金儲起：「下一季唔知有冇班落，所以會儲起佢（獎金）；請啲隊友食飯就肯定會，睇下攞幾多出嚟。」今仗能夠大比數擊敗對手，「Philip仔」認為除了因為流浪一班球員狀態上乘之外，亦與對手晉峰的低迷表現不無關係，他直言今場球隊本可以取得更多球，對能夠踢出這個場面感到開心。

至於頭場冠忠南區對愉園的賽事，就由列文奪得賽事MOM，這位南區主教練烈日下，於場上與隊友由開賽奮戰至最後一刻，他形容今場比賽是一場苦戰：「真係好攰，呢場波我哋投入唔少血汗，但兩隊都要面對同一個天氣環境，冇人會攞到着數，最後我哋係靠鬥志同毅力，先至攞到呢3分。」