爭冠三雄最後衝刺！皇馬巴塞馬體會晒冷

西甲爭冠三雄馬體會、皇馬同巴塞，已經鬥到轉彎入直路，周一(17日)凌晨同時間分途出擊。其中榜首馬體會主場硬撼奧沙辛拿，今仗贏波隨時封王，一定搏甩髀，加上主場出擊例搶韁，一於捧半場主勝。（Now 630及631周一凌晨零時30分直播）

馬體會於上周中主場以2比1砌低皇家蘇斯達，取得關鍵3分，奪標形勢大好，「阿蘇」蘇亞雷斯上月底傷愈復出後，逐漸回復狀態，上場對皇蘇更貢獻1次助攻，至於另一前線殺手馬高斯洛蘭迪近況甚為出色，兩人今季合共攻入超過30球，弗到爆。奧沙位處中游，既無護級壓力，爭上前列機會亦唔大，作客演出又走晒樣，近3次作客錄得1和2負，無謂阻人發達。值得留意嘅係，馬體會依家領先2哥皇馬2分，只要今仗贏波而皇馬失分，就會提早1輪封王，以佢哋近3仗主場贏晒，而且全部半場已領先嘅氣勢，可見非常搶韁，半場主勝捧得過。

皇馬恰慣畢爾包

至於皇馬則作客畢爾包，「銀河艦隊」依家只剩番西甲冠軍一個目標，戰意相當鮮明，何況今仗失分就好大機會衞冕失敗，所以不容有失。恰巧畢爾包傷兵滿營，後防恩尼高拿古同丹尼卡利路早前確診新冠肺炎要隔離，蒙尼恩、耶雷艾華利斯等亦養傷。睇番雙方近4次聯賽碰頭，皇馬取得3勝1和未輸過，格食格下贏得。（Now 632周一凌晨零時30分直播）

巴塞「大」鬥切爾達

3哥巴塞主場迎戰切爾達，巴塞近4場聯賽只得1勝2和1負，尤其上仗作客利雲特，美斯及柏迪先入2球下，最終竟被對手逼和3比3。查實美斯今季貢獻37球及13次助攻，可惜巴塞防守一再犯錯，近6仗只得1場保持不失，令到佢哋依家落後馬體會4分，爭標形勢極度被動。切爾達近5場作客共轟12球，其中3場開4球或以上，包括上次作客贏維拉利爾4比2，前鋒辛迪文拿呢5仗作客共有4球進帳，可見佢哋快速反擊喺客場堅煞食，對住脆弱嘅巴塞防線，3.5球嘅大盤更值博。