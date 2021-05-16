西媒齊爆料　施丹已決定今夏離隊

西班牙多間傳媒不約而同爆料，指皇馬教練施丹已經私下通知球員，佢將於今季結束之後離隊，盛傳祖雲達斯同法國國家隊最有可能係施丹下一支執教球隊。

西班牙《馬卡報》指皇馬喺歐聯4強出局之後，施丹已然決定提早1年解約，佢喺1次訓練結束後，同球員進行對話，公布自己離隊嘅決定，並聲稱已經深思熟慮，唔會改變決定。

施丹喺周一(17日)凌晨西甲作客畢爾包前夕，出席記者會期間，被問到去留問題時，佢指問題無聊，堅稱一定會全力帶領球隊，爭取贏晒餘下2場聯賽。

不過，呢位48歲法國名帥亦透露，有時離開係好事：「為大局着想，有時候你需要留低，但有時為咗大家好，又必須離開。」

皇馬現時喺西甲落後榜首馬體會2分，加上已失落歐聯及西班牙盃，面臨4大皆空，有關施丹離隊嘅消息，一直此起彼落。有傳佢可能今屆歐國盃後，成為法國主帥，但如果法國取得好成績，領隊迪甘斯未必走人。

因此，施丹亦好大機會執教球員時代效力過嘅祖雲達斯，因為祖記今季成績差，教練派路九成將會被炒。