艾利臣95分鐘絕殺　利物浦踢歐聯在望！

英超前4爭逐激烈，周日(16日)更出現戲劇性一幕，利物浦作客西布朗苦戰之下，去到補時5分鐘絕殺拎到關鍵3分，而入波英雄竟然係巴西門將艾利臣比加！利物浦神奇2比1反勝西布朗後，依家只係落後第4位嘅車路士1分，而車路士周三(19日)凌晨要同第3位嘅李斯特城互撼，意味利物浦下場只要贏波，就可以前4身份喺煞科日亮相。

利物浦要保住來季踢歐聯希望，今場作客西布朗不容有失，但15分鐘竟然被主隊前鋒笠臣簡奴率先攻陷，利物浦33分鐘由穆罕默德沙拿追平，「紅軍」之後一直控制大局，可惜連番攻門都搵唔到入波。去到補時5分鐘出現神奇一幕，門將艾利臣比加喺角球攻勢殺上去助攻，並且順利接應頂入遠柱，成為利物浦創會以來首個喺正式比賽入波嘅守門員。

3個月前經歷喪父之痛嘅艾利臣比加，賽後亦不禁流下男兒淚，表示爸爸會喺天國慶祝呢個重要入波：「過去幾個月我屋企發生好多事，令我情緒好波動，但足球係我嘅生命，自我有記憶以嚟就一直同爸爸踢波，我希望佢可以睇到(呢個入波)，我肯定佢依家喺上帝身旁慶祝緊我呢個入球。」