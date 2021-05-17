英超前4形勢解構　利物浦有乜優勢？

今季英超進入最後1個星期，每隊都仲有2輪賽事要踢，前4爭逐成為焦點所在，數字上由第3位至第7位嘅5隊波都有機會進入前4，不過熱刺(第6位)同韋斯咸(第7位)依家同第4嘅車路士差5分，要自己全勝之餘仲要望車路士、利物浦一齊贏唔到波，難度超高，第3、4位基本上係李斯特城、車路士同利物浦之爭。

【英超形勢】

3 李斯特城 36戰 66分 +21球

4 車路士 36戰 64分 +22球

5 利物浦 36戰 63分 +21球

6 熱刺 36戰 59分 +22球

7 韋斯咸 36戰 59分 +10球

分數上利物浦排第5位稍落下風，不過賽程上就相當有利，車路士周三(19日)凌晨主場對李斯特城，至少有一隊會失分，意味利物浦周四(20日)凌晨作客擊敗般尼嘅話，就一定可以晉身前4位置。

如果李斯特城贏波，呢支英足盃冠軍就可以率先鎖定前4位置，而車路士只要有任何閃失(和或輸)，利物浦贏晒最後2場就肯定可以完成任務；如果車路士擊敗李斯特城，利物浦贏般尼就可以以得失球壓倒「狐狸」，而且煞科日亦會有至少2球嘅得失球優勢，所以話「紅軍」前4命運完全掌握喺自己手上。

再睇埋3隊餘下賽程，利物浦先作客般尼，煞科日主場對水晶宮，牌面上拎晒6分絕對係理所當然，相反車路士同李斯特城先要互撼，李斯特城煞科日仲要主場惡鬥熱刺，而車路士亦要作客實力份子阿士東維拉。利物浦下季踢歐聯前途係一片光明！至於車路士就算失落英超前4，之後如果喺歐聯決賽擊敗曼城，亦可以衛冕身份出戰，到時英超就會有5支歐聯代表。