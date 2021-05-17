A米失分！歐聯席位3隊煞科困獸鬥

周一(17日)凌晨意甲爆出冷門，AC米蘭主場僅同卡利亞里打和0比0，A米現時同第3位拿玻里同分，僅領先第5位祖雲達斯1分，換言之要踢埋下輪煞科戰，先至知道邊2隊可以取得餘下2席歐聯入場券。

AC米蘭缺少受傷嘅伊巴謙莫域，進攻效率甚低，即使全場有21次射門，但只有2次中目標，結果只能打和0比0，3連勝走勢斷纜。

A米今場和波對球隊力保前4位打擊非常大，因為佢哋下場將會作客第2位嘅阿特蘭大，到時肯定更加難踢，失分風險非常高。

反觀，拿玻里煞科戰主場對維羅納，贏面非常大，至於祖雲達斯最後1場聯賽作客博洛尼亞，應該可以全取3分，但要留意祖記將於周四(20日)凌晨意大利盃決賽對阿特蘭大，賽程緊密，踢完呢場大戰之後，再鬥博洛尼亞，隨時會腳仔軟。

目前情況，AC米蘭、拿玻里有1分優勢，只要最後1場贏波，就可以一齊參加下屆歐聯，最複雜情況係AC米蘭、拿玻里最後1場都輸波，而祖雲達斯打和，屆時3隊同分，就要計算3隊之間嘅對賽成績，最終拿玻里會因為3隊之間對賽，入球較少而排第5位未能參加下屆歐聯。