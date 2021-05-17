里爾1分力壓PSG　法甲煞科有好戲睇！

法甲近年最刺激嘅一季，「1哥」里爾周一(17日)凌晨主場被聖伊天悶和0比0，仍然以1分領前次席嘅巴黎聖日耳門(PSG)，里爾只要喺下周一(24日)深夜煞科戰作客贏昂熱，就可以打破PSG壟斷，時隔10年再贏法甲冠軍。

今輪前有3分優勢嘅里爾，最後兩場拎到4分就可以封王，但今仗主場對聖伊天表現失準，大部份時間佔上風下入唔到波，包括完場前攻門冇運中柱，最終只能夠踢成0比0平手。如果佢哋今場贏波，煞科戰作客昂熱和波都掂，但依家就只有贏波先肯定封王，教練加迪亞賽後表示：「今場我哋踢得好一般，唔可能期望會有好成績，但我哋仲有1分優勢，如捧盃嘅話下場只有贏波一條路可以行！」

巴黎聖日耳門(PSG)周一主場對蘭斯，喺對手10分鐘就有球員被逐情況下，憑住尼馬、基利安麥巴比、馬昆奴斯哥利亞同摩斯堅恩各入1球，大勝對手4比0。至於第3位嘅摩納哥主場2比1贏雷恩，數字上仍然有捧盃希望，但佢哋落後里爾3分，而且得失球差亦大落後，要望里爾同PSG齊齊輸波，摩納哥仲要喺煞科戰作客狂勝朗斯，機會渺茫。