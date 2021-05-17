香港隊　決選名單公布　新面孔成焦點

相隔近1年半後，香港足球代表再度召集！香港足球總會周一（17日）公布23人決選名單，迎接下月舉行的「2022世界盃亞洲區第二圈暨2023亞洲盃外圍賽」C組賽事。其中多位入籍兵首度獲得徵召，亦有不少熟悉面孔重返港隊。

港隊最後一次召集已經是2019年尾，對比起上次，今期港隊名單中，有多位新入選球員都來自東方龍獅，包括費蘭度、迪高及基頓三位入籍兵。麥柏倫亦期望幾位新兵可以好好把握今次機會：「希望佢哋可以證明到畀大家睇，自己係有能力喺代表隊賽事交出表現。」麥柏倫强調取得香港護照的球員，不代表自動可以入選代表隊，球員需要透過努力贏得為港隊出戰的機會。對於幾位首次獲得徵召的入籍兵，麥柏倫表示歡迎，認為港隊實力可以因此獲得提升，並寄望他們可以在港隊複製各自在球會的出色表現。

今期名單當中并沒有外流兵在陣，對此港隊主教練麥柏倫亦解釋道：「畢竟喺現時嚴苛嘅檢疫措施下，幾位北上嘅外流港將來回各地需要經歷長時間隔離，回到内地時所需嘅文件亦好難處理，對於佢哋冇辦法入選，我都感到好失望。」他承認如果能夠召入幾位外流港將，肯定能進一步增強港隊實力。

過去多月在港超聯賽事，不難發現這位芬蘭籍教頭在看台上的身影，他亦表示好期待能與多位此前未合作的球員并肩作戰：「今期大軍中，有9位球員我未曾合作過，佢哋喺港超聯賽事嘅出色發揮，係獲得徵召嘅主因，好期待同佢哋共事。」

港隊餘下3場「2022世界盃亞洲區第二圈暨2023亞洲盃外圍賽」C組賽事，將會先後面對伊朗、伊拉克和巴林，麥柏倫承認球隊將面臨場場硬仗：「牌面上，伊朗會係最強對手，但巴林同伊拉克都已經擊敗過伊朗，證明佢哋都係好強嘅球隊，但我哋會好好組織，保證會令每個對手都經歷一場硬仗，希望會有驚喜發生。」港隊將於下周二（25日）展開訓練，並於下周六（29日）啓程出發前往巴林，備戰下月3日至15日的3場「2022世界盃亞洲區第二圈暨2023亞洲盃外圍賽」C組賽事。

【香港隊決選名單】

守門員：葉鴻輝 (東方龍獅)、袁皓俊 (理文)、梁興傑 (天水圍飛馬)

後衞：基頓、馮慶燁 (東方龍獅)、羅拔圖、艾里奧、羅梓駿、唐建文 (傑志)、曾錦濤、徐宏傑、余煒廉 (理文)、

中場：鍾偉強、梁冠聰、迪高、黃威 (東方龍獅)、陳晉一、黃洋 (傑志)、鄭兆均、顏樂楓 (理文)

前鋒：安永佳 (傑志)、夏志明 (冠忠南區)、費蘭度、辛 祖 (東方龍獅)、孫銘謙 (天水圍飛馬)