NBA常規賽煞科　衞冕湖人附加賽鬥勇士

NBA常規賽周一（17日）煞科，湖人及勇士同日分別擊敗塘鵝及灰熊後，鎖定西岸第7及第8名，兩隊將於香港時間20日早上10時在附加賽碰頭，力爭晉級季後賽。

衞冕之師湖人於常規賽最後一戰，以110比98輕取塘鵝，其中剛傷愈復出的勒邦占士上陣27分鐘，交出25分、6次助攻、3次偷球。「大帝」今季曾因足踝傷勢休戰20場，不過他憑全季平均得25分，創下連續17季至少場均25分的歷史紀錄。至於勇士亦憑史提芬居里大爆發轟入46分，以113比101擊敗灰熊。33歲的「咖喱仔」今季重現勇態，以場均32分險勝巫師的比爾奧（31.3分）榮登得分王，更成為自997-98年賽季的「波神」米高佐敦（當年35歲）之後，年紀最大的得分王！

有別於以往由常規賽東西岸前8球隊晉級季後賽，上季復賽後改用附加賽制度，今季亦沿用類似形式，分岸7、8號種子由常規賽排第7至第10球隊爭奪。第7及第8名的勝方將直接晉級季後賽，而負方將要與第9、第10之勝方再打一場附加賽爭奪8號種子席位。換言之，第9、第10名的球隊要晉級季後賽就需要連贏兩場。以湖人和勇士為例，兩隊之勝方將成為西岸7號種子，負方就要和第9的灰熊及第10的馬刺之間的勝方爭奪西岸最後一個季後賽名額。

附加賽賽程：

5月19日

6:30am 溜馬 Vs 黃蜂

9:00am 塞爾特人 Vs 巫師

5月20日

7:30am 灰熊 Vs 馬刺

10:00am 湖人 Vs 勇士