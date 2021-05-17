原定去年夏天舉行的歐洲國家盃決賽周，將於今年6月揭開戰幔。不少隊伍因疫情影響備戰，傳統勁旅意大利、英格蘭、西班牙、法國等有望藉較佳個人質素及穩定性突圍而出，可視作小組出線穩膽！

A組

意大利近3屆至少入8強，外圍賽10戰全勝無堅不摧，主帥文仙尼帶領「藍衣兵團」由2018年10月至今年4月，造出25場不敗，可謂出線穩膽。威爾斯只靠首席球星加里夫巴利搶胡，但他水準已經不大如前，土耳其則青黃不接，相反上屆16強分子瑞士踢法實而不華，有力突圍而出。

首名：意大利 次名：瑞士

B組

上屆世盃季軍比利時於外圍賽10戰全勝，球隊擁有多名冠軍級球星，包括英超冠軍奇雲迪布尼及意甲冠軍盧卡古，近3年穩坐世界1哥位置，首名無懸念。芬蘭人腳參差，亦無往績支持，上屆世盃8強分子丹麥，以及外圍賽表現良好的俄羅斯料可爭次名出線。

首名：比利時 次名：丹麥

C組

C組4隊當中，北馬其頓首次殺入大賽決賽周，奧地利亦只是歐洲二線球隊，相信烏克蘭及荷蘭可以輕鬆攜手出線。烏克蘭於外圍賽力壓上屆冠軍葡萄牙以首名晉級，實力殊不簡單。荷蘭雖然新星湧現，早前更於歐國聯勇奪亞軍，但華基爾雲迪積克肯定缺陣，將成為爭取佳績的絆腳石。

首名：烏克蘭 次名：荷蘭

D組

英格蘭、克羅地亞及捷克都是歐國盃決賽周常客，蘇格蘭實力較次。英格蘭近2屆均於分組賽出線，戰力可靠，而且分組賽於英格蘭舉行，有主場之利，小組1哥之位可手到拿來；克羅地亞於上屆歐國盃及世盃均表現突出，但青黃不接，捷克或者有機會製造驚喜。

首名：英格蘭 次名：捷克

E組

西班牙一向是大賽球隊，尤其歐國盃表現穩定，近3屆均進身淘汰賽，當中2次奪得小組首名，「狂牛兵團」三線實力平均，實力俱一枝獨秀。波蘭有世界足球先生羅拔利雲度夫斯基壓陣，瑞典連續5屆進身決賽周，大賽經驗豐富，而且新生代有一定戰力，有力一爭次名。

首名：西班牙 次名：瑞典

F組

今屆死亡之組，德國是2014年世界盃冠軍、葡萄牙為2016年歐國盃盟主、法國則是2018年世界盃冠軍，爭持激烈。法國人材輩出，上屆以無敵姿態封王世盃，首名之選；葡萄牙則為上屆冠軍，至於德國則連續3屆進身淘汰賽，兩軍料將爭奪次名，但德國穩定性較強。

首名：法國 次名：德國