疫情下揮桿！漢基智新揚威學界高球賽！

第3屆中學校際高爾夫球比賽周一(17日)假粉嶺香港哥爾夫球會上演，最終漢基國際學校贏得甲組隊際盃淨桿冠軍，另外智新書院則在今年新設的總桿賽捧走冠軍。

作為疫情下首個舉行的校際高球賽，是次賽事一共吸引20間中學共組25隊參賽，各學校以2至4人為1隊，可派多隊參賽，進行18個洞的賽事。比賽分個人及隊際盃，各設淨桿及總桿男、女子組賽事。南島中學的Michael Wong贏得男子甲組個人賽淨桿冠軍，而漢基國際學校的Gloria Poon則勇奪女子甲組個人賽淨桿冠軍，同時協助該校在隊際盃以總成績72分封王。總桿賽方面，智新書院的梁啓男在男子個人賽封王，率領該校以總成績69分贏得隊際冠軍，另外弘立書院的的劉鎧琪則在女子個人賽封后。

香港高爾夫球總會主席林詩鍵表示:「我們很高興在疫情下能成功舉辦中學校際高爾夫球比賽，讓中學高球手累積實戰經驗。除這個校際比賽外，高總已重啟多個重點青訓項目，包括3月舉行的香港青少年錦標賽和為學童而設的滙豐香港青少年高爾夫球發展計劃。我們會繼續為香港高球生力軍爭取更多實戰及交流機會，在學界普及高球運動。」

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！