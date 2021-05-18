震撼彈！哈利卡尼正式要求轉會　3豪門即搶

英超煞科前爆出重磅震撼彈！據英國各大傳媒報道，英格蘭前鋒哈利卡尼已正式向熱刺提出轉會要求，並且希望喺今夏歐國盃決賽周展開前完成轉會。消息指呢位27歲前鋒屬意留喺英超發展，而曼聯、曼城同車路士3大豪門已經同哈利卡尼嘅經理人進行接洽，勢成今夏最矚目轉會之一。

熱刺青訓出身嘅哈利卡尼，雖然拎過2次英超神射手兼贏過世界盃神射手，被公認係球壇最佳前鋒之一，但佢效力熱刺12年來從未贏過任何重要錦標，早就被勸離隊尋求更好發展。《天空體育》周二(18日)報道呢位27歲前鋒，已正式向熱刺提出轉會要求，球會主席利維會考慮哈利卡尼嘅要求，但轉會費叫價唔低過1.2億英鎊。

哈利卡尼之前被問到去留問題，曾經表示會等到歐國盃完結之後先決定，但今次喺英超未收咧前突然提出轉會，就係希望「速戰速決」，喺歐國盃決賽周展開前處理好球會事務，集中精神為英格蘭爭冠。《天空體育》指曼聯、曼城同車路士都即時同哈利卡尼嘅經理人公司CK66進行接觸。

眾所周知曼城同車路士都需要物色新前鋒，曼城要為阿古路尋找接班人，而車路士亦唔滿意迪姆華拿表現，至於曼聯原本打算續約卡雲尼後暫停買前鋒計劃，不過哈利卡尼突然「可以離隊」，就令「紅魔鬼」再度產生興趣。據報由前熱刺領隊普捷天奴執教嘅巴黎聖日耳門，同樣有意簽哈利卡尼頂替可能離隊嘅基利安麥巴比，但哈利卡尼目前更加屬意留喺英超發展。