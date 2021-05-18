【有片】半夜運走7架名車　C朗離隊最大訊號

葡萄牙球星C朗拿度近期一直被指計劃離開祖雲達斯，雖然消息一直只係傳聞階段，不過意大利傳媒最近拍到「可疑」一幕，C朗拿度竟然喺凌晨時份，委託專業運輸公司用貨車搬走佢都靈豪宅內7架名車，好明顯係為「搬屋」做準備，C朗嘅祖雲達斯生涯將進入倒數。

意大利網站《Per Semper Calcio》日前公開一段影片，片入面見到一隊專業運輸隊嚟到C朗位於都靈嘅豪宅，將佢7部及名車運入大型貨車入面載走，而且行動係喺凌晨3點進行，擺明係想低調行事。《都靈體育報》更指出，負責運輸嘅公司係以里斯本為基地嘅名牌Rodo Cargo，估計C朗愛車嘅目的地就係葡萄牙。

C朗媽媽Dolores Aveiro日前受訪，曾經表示會遊說佢重返成名母會士砵亭，今次C朗將自己嘅跑車運返葡萄牙，就令人揣測佢係咪想喺掛靴前重返母會，尤其士砵亭日前成功重奪失落19年嘅葡超冠軍。C朗同祖雲達斯嘅合約去到2022年，但由於佢哋人工係球會一大負擔， 祖雲達斯亦有機會考慮放人。