港超聯　理文東方龍獅鍊盡搶Ｗ

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「中銀人壽香港超級聯賽」周二(18日)晚於旺角大球場上演第3循環「爭標組」大戰，東方龍獅將與理文今季第3次交手。雙方皆於兩日前「爭標組」首輪賽事旗開得勝，其中剛剛擊敗傑志的理文士氣正盛，為力爭聯賽第3絕不讓步；至於東方龍獅衝標1分都不能少，今場必勝決心無庸置疑，強強對碰萬勿錯過。（on.cc東網周二晚8時直播）

若然領先不容再失

理文於「爭標組」首戰以1比0勝出，打破傑志今季不敗之身，為球隊在聯賽餘下爭逐之路打下強心針，主教練陳曉明亦承認，上場結果對提升球員信心有莫大裨益。惟理文踢完上仗僅過2日，又要再面對硬仗，陳曉明指出調整時間有限，只希望上場主力可以盡快恢復。

今季兩次面對由葉鴻輝鎮守最後一關的東方，理文仍未嚐過勝果，卻每次都是率先入球的一方，「曉明Sir」認為如果今次再搶得先機，絕不能輕易將優勢拱手相讓：「除非我哋嗰場有超水準表現加上射入世界波，否則對住『阿輝』係好難入多幾球，所以我哋更加要守得住，唔可以失波。」

相隔近3個月後，近期傷愈復出的中村祐人，於上仗對傑志一役再獲正選上陣機會，他覺得自己表現不過不失，並強調上場取勝有賴全隊上下的努力：「我哋雖然贏唔到冠軍，但最重要係堅信自己有爭勝嘅能力，好開心可以向大家展現我哋真正嘅實力。」

鬥志勢成勝負關鍵

東方龍獅上場火力全開，以4球大勝天水圍飛馬的同時，得益於爭冠對手傑志失分，成功在分數上於榜首看齊，球隊總監兼主教練李志堅承認「爭標組」首輪戰罷，東方的壓力有所舒緩。他表示樂見前鋒盧卡斯狀態有所提升，惟陣中傷病問題依然存在隱憂，包括除了艾華度及艾華頓之外，利馬的情況亦需要觀察。

上仗與飛馬一戰，開場哨聲尚未響起，求勝心切的辛祖已按耐不住衝前，與對手撞成一團，足見球員的作戰心態，「堅Sir」亦認為來到爭冠最後直路，態度決定一切：「去到呢個時刻，係睇邊個最想贏。球場上實力定勝負，但如果大家相若，鬥志會係一大關鍵。」

今季不斷受傷患困擾的東方前鋒盧卡斯，上仗大戰交出助攻，幫助球隊最終全取3分，他直言自己狀態愈來愈好，希望能幫助球隊延續強勢：「我依家信心十足，東方都踢出強隊應有嘅表現，希望可以將強勢表現撐到尾，爭奪最終冠軍寶座。」

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