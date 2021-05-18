歐聯入場券關鍵戰　李城硬淨唔怕撼車

今晚英超大戰，車路士主場再鬥李斯特城。兩隊上周六在英足盃決賽交手，最終李斯特城贏1比0捧盃，短短幾日後又喺聯賽碰頭，而且勝負關乎歐聯席位，重要性不下於盃賽決賽，雙方肯定拚盡，形勢上車路士必須取勝，不過「狐狸」戰績甚硬淨，近13場聯賽作客12場不敗，撐李城讓客。（Now 621及611周三凌晨3時15分直播）

現時聯賽形勢，李斯特城以66分排第3，車路士落後2分排第4，排第5嘅利物浦有63分，卻掌握住闖入前4主動權，最後兩仗全勝便可達標，如果「紅軍」順利奪取其中一個歐聯席位，車路士同李斯特城其中一隊就有機會失去前4位置，不過車仔仲有最後一條後路，就係月底嘅歐聯決賽擊敗曼城捧盃，以衞冕身份參加來屆歐聯；至於李城就別無選擇，想取得歐聯入場券，最後兩場聯賽就不容有失。

車仔喺德國主帥杜曹領軍下有上佳表現，但埋門把握力始終欠穩，前鋒迪姆華拿至今僅取得6個聯賽入球。上周六英足盃決賽，車路士在備受看好情況下落敗，全場13射僅3中目標，反觀李斯特城專心打反擊，全場6射僅1中便憑泰利文斯取得全場唯一入球贏波，兩隊短短幾日後再碰頭，相信情況唔會有大改變。

由於李斯特城喺積分榜上領先車仔，今場和波對佢哋嚟講都算理想賽果，加上「狐狸」聯賽作客表現甚佳，近13場作客12場不敗，「讓球主客和」李城受讓一球值捧。