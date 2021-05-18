亞冠盃　賽程出爐　傑志6月24先對FC泰港

亞洲足協（AFC）周二（18日）公布最新「亞冠盃」賽程，當中身處J組的去屆港超聯冠軍傑志，首場比賽將於6月24日，晚上10時（本港時間晚上11時）面對泰國代表FC泰港！至於2輪面對廣州隊的「話題之戰」，則分別安排在6月30日及7月3日上演，而「藍鳥」所有分組賽賽事，皆會於泰國武里南體育場舉行。

港超聯「爭標組」賽事雖於5月23日已經完結，惟「藍鳥」備戰「亞冠盃」預料亦受一定影響。事關一眾主力包括隊長艾里奧、安永佳、羅梓駿、羅拔圖、唐建文、黃洋及陳晉一，獲選入香港代表隊「世盃外」決選名單，而最後一輪對巴林的賽事將於6月15日完成，意味著7名「藍鳥」球員只有大約1星期時間，匯合球隊並備戰「亞冠盃」賽事。

今屆「亞冠盃」J組賽事將會由泰國主辦，並以賽會制形式舉行。除了FC泰港、廣州隊外，最後一個小組席位，則由大阪櫻花及墨爾本城競逐。

傑志「亞冠盃」分組賽賽程如下 ：

6月24日 晚上10時 （本港時間晚上11時）傑志對FC泰港*

6月27日 晚上10時 （本港時間晚上11時） 附加賽勝方對傑志*

6月30日 晚上10時 （本港時間晚上11時）廣州隊對傑志*

7月3日 晚上10時 （本港時間晚上11時）傑志對廣州隊*

7月6日 晚上10時 （本港時間晚上11時）FC泰港對傑志*

7月9日 晚上6時 （本港時間晚上7時） 傑志對附加賽勝方*

*比賽場地為泰國武里南體育場