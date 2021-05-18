【女足粉絲團】沙田傑志合演入球騷

亞洲足協在上周二（11日）宣布，將原定於5月27日舉行的「2022年女子亞洲盃外圍賽」抽籤儀式押後至另行通知，原因是考慮到主辦國印度的疫情惡化。相信這對香港女子隊主帥列卡度的備戰計劃會有很大影響。至於同樣在5月27日舉行的「2022年二十歲以下女子亞洲盃」及「2022年十七歲以下亞洲盃」的外圍賽抽籤則如常舉行。

香港女子代表隊各梯隊是以「中央式」(Centralized) 的架構訓練，除了球會訓練外，球員每周均有一至兩次的代表隊訓練。這個架構可以確保球員有足夠的訓練及比賽時數，以U18歲代表隊成員為例，星期一及星期五為代表隊的訓練，星期三或四為球會的訓練，而星期二是女子青年聯賽的比賽，星期六則是女子聯賽的比賽。一個球員每周將有大約6至8小時的訓練及4小時的比賽。相對其他面積較大的國家例如中國、澳洲、日本等等，只能於國際賽期或比賽前集中訓練，在香港這個彈丸之地，這是一個較有效的架構。球員持續集合訓練，能令球員更有默契及對球隊戰術有更深的理解。

雖然如此，這個架構對球員、教練、球會，以及足總等持分者都會產生不同的挑戰。代表隊及球會需要協調訓練的時間，現時大部分球會都不會安排訓練在星期一及星期五，令球員能夠出席代表隊的訓練；球員則須要平衡學業、工作及訓練的時間，密切留意自己的狀態、管理疲勞、預防傷患等等問題；代表隊及球會教練要因應球員的狀態，去調整訓練強度及內容；足總擔任協調代表隊及球會的角色。由本季開始足總加強對球會的支援，例如協助球會預訂「賽馬會香港足球總會足球訓練中心」的場地，季前亦與甲組球會代表簡介五年計劃及支援方案，並與香港中文大學醫學團隊合作為球會提供季前檢測及講座。相信將來球會的發展能更進一步，以參加亞洲女子球會比賽為目標。

剛舉行的「賽馬會女子足球聯賽（甲組）」的矚目大戰，由傑志激戰沙田。開賽3分鐘，沙田由王素嫻開出的角球直接彎入，先開紀錄。傑志在12分鐘把握沙田後防失誤，由傅昭文笠入扳平。兩分鐘後，傑志錯失反超前的機會，鄺穎茵入楔勁射中楣彈出。戰至24分鐘，沙田守門員黃樂敏因傷退下火線，由澳門代表隊成員周紫惠入替。5分鐘後王素嫻乘傑志守門員梁蔚雅失位，於左邊「犄角位」笠射得手，梅開二度。

及後，沙田於38分鐘由隊長陳詠詩長傳予韋婉婷突破越位，在對方後衞力壓下，再次射破梁蔚雅的十指關，以3比1領先完上半場。易邊後，雙方繼續互有攻守，直至完場前5分鐘，劉蕊澄在禁區頂勁射破網，追近至2比3。補時階段，傑志在禁區頂博得罰球，鄺穎茵主射彎過人牆，沙田門將周紫惠飛盡拍出不遠，被鍾貝琪門前「執雞」得手扳平。最終雙方以3比3打成平手，和氣收場。

【上周戰果】

甲組：

沙田 3比3 傑志

大埔 2比0 港會

公民 5比1 大聯盟足球學院

愉園 8比0 車路士足球學校（香港）

乙組：

黃大仙 0比6 樂天

偉發 1比2 和富社企

恆華 1比2 花花