三人籃球世界巡迴賽將登陸香港　耗資千萬

由國際籃球聯會（FIBA）主辦的三人籃球世界巡迴賽將首度登陸香港！M1 Group Limited行政總裁兼香港籃球總會副會長黃耀建（Kenny Wong ）周二（18日）與FIBA三人籃球常務董事山齊士簽約，落實在香港舉行這個三人籃球最高水平賽事，「FIBA很重視第一屆香港站賽事，他們保證到時會有奧運獎牌球隊來港參與。賽事暫定於奧運之後舉行，我們會參考場地單車國家盃等其他國際大賽做法，待疫情進一步緩和時立刻籌辦賽事，有關詳情希望盡快落實！」

三人籃球成為奧運項目後，熱潮席捲全球，香港即將成為「三人籃球世界巡迴賽」分站之一，除有機會與世界頂尖球隊較量之外，最重要是透過賽事增加世界排名積分。Kenny Wong表示，是次賽事將會是香港籃壇一個「里程碑」，在推動三人籃球發展邁出重要一步，「以蒙古為例，他們的5人籃球隊和香港隊實力旗鼓相當，只是他們在這10年投放了資源舉辦更多比賽，讓球員熟習三人籃球，所以香港可以參考他們。由於能否出戰奧運取決於世界排名，所以我們想舉辦更多賽事，令香港世界排名上升，將來可以有機會爭奧運入場券。」

他透露，籃總與FIBA於2018年已開始討論有關賽事在香港舉行的可行性，預計賽事將耗資逾千萬港元，至於賽事地點仍未有定案：「目前維多利亞公園、中環海濱活動空間，甚至香港迪士尼樂園都是考慮場地之一。」世界巡迴賽每站賽事有12隊球隊參加，而香港作為東道主，將與另外兩支外國球隊參加資格賽，勝出即可晉身最後12強。不過香港代表隊有別於以往由籃總選出，而是由另一資格賽產生，Kenny Wong表示，「我們暫時草擬市民盃頭8支球隊及聯賽盃頭4球隊，總數12隊，在正賽之前再打一次香港代表賽，勝出一隊就可以代表香港出戰世界巡迴賽資格賽。香港代表隊由比賽產生，絕對公平，更能推動全民參與。」

香港籃球員又對今次計劃有何看法呢？東方龍獅隊長李琪接受電話訪問時表示，是次賽事將是香港一大突破：「我覺得在迪士尼舉行應該會幾有氣氛，其實無論是在哪裡舉行，這都一定是一個突破，這對推動三人籃球會是好事。我自己幾喜歡打三人籃球賽，有機會都想參加，覺得幾好玩。香港舉辦更多國際性大賽，可讓市民更認識香港籃球。」

初級組銀牌賽預計8月舉行

香港籃球總會上周宣布，鑑於目前在室內場地進行運動時仍需要佩帶口罩，與康文署開會討論後，將試行在室外場地舉辦男子初級組及女子初級組的香港籃球銀牌賽。香港籃球總會總幹事朱春生周二（18日）出席三人籃球賽記者會時交代更多詳情，「現在讓球會報名，預算6至8星期球隊練習準備，場地方面先考慮修頓，其次是沙田馬場『波地』。沒有球隊反對的話，就會定日子抽籤，再定賽程，初步預計在8月舉行。」

防疫措施方面，朱春生表示，由於賽事將於室外場地舉行，人流管制方面會較室內場困難：「室外場我們只能以勸喻方式要求觀眾不要聚集，或拉定區域，分開球員區，希望觀眾可以遵守政府規定。」他表示，會先看初級組的情況如何，再決定甲一復賽的細節，「甲一在室內場比賽，要在康文署會否容許我們在不戴口罩的情況下比賽，我們不希望球員戴口罩比賽，因為這樣對球員的發揮不健康。另外，賽事預計會閉門舉行，只准球員及工作人員進場。至於會否改在室外場舉行，要看球隊意願。」