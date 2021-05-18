港超聯　天水圍飛馬傑志火熱對決

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「中銀人壽香港超級聯賽」周三(19日)佛誕假期上演「爭標組」硬仗，天水圍飛馬於旺角大球場火併傑志。飛馬上場大敗予東方龍獅，為力保前3席位，戰意毋須懷疑；「藍鳥」去仗遭理文補時「絕殺」，聯賽金身被破，勢必重整旗鼓全力爭勝，保留衞冕希望！（on.cc東網周三下午3時直播）

天水圍飛馬去役0比4大敗予東方龍獅，主教練郭嘉諾坦言反映球隊把握及防守力不足問題，餘下兩仗要針對缺點作出改善。飛馬目前與理文分數上極為接近，為保住聯賽第3名，今場對傑志絕無退路。「嘉諾Sir」強調，理文早前擊敗傑志一仗，證明防守反擊是應付「藍鳥」的其中一個方法，飛馬今場亦會先鞏固防守，再尋找機會破敵。他又認為今仗於旺角場作賽更有利發揮，而且對手相對上更渴求3分，正好符合球隊所需，專心打「防反」。

胡晉銘有信心防範丹恩奴域

今場大有機會重返大軍的胡晉銘認為，飛馬季中已將目標提升到爭取亞洲賽資格，即使理文積分上與己隊鬥得難分難解，球隊部署並沒有大影響。若「晉銘」今場獲派上場，或與對方星級射手丹恩奴域正面交鋒，他直言已「做足功課」：「雖然佢射門質素好高，但都搵到佢嘅弱點，加上賽程頻密，所以都有信心可以阻止到佢。」

衞冕的傑志上場不敵理文痛失3分，今場面對天水圍飛馬，「藍鳥」總教練朱志光認為，任何賽果對爭標形勢影響不大。皆因就算今仗落敗，球隊最後一輪火併東方龍獅的目標無論如何都是勝利，因此今仗或會調整陣容，讓艾力士等球員有出場機會。惟「朱Sir」擔憂球員在頻密賽期和炎熱天氣下作賽，難免會影響表現，加上丹尼因累積5面黃牌「坐波監」、王振鵬因傷「收咧」，今戰勝負關鍵在於球員臨場發揮。

艾里奧：保持集中避免攞牌

傑志中堅艾里奧（Helio）表示，球員在經歷敗仗後難免感沮喪，但他們已收拾心情，餘下兩場均會視為決賽般應付。目前艾里奧、羅拔圖等球員已被罰4張黃牌，換言之今場再領一面，下場對東方龍獅的終極戰將面臨停賽。Helio就此謂：「無錯，有時係好難去Handle，因為又要搶到個波，又要避免攞牌，但嚟緊兩場同樣好重要，我一定要保持集中，專注喺比賽入面。」

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