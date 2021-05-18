港超聯　徐宏傑頭槌奠勝　理文挫東方龍獅

「中銀人壽香港超級聯賽」周二（18日）於旺角大球場上演「爭標組」焦點對決，由理文硬撼東方龍獅。結果靠顏樂楓上半場一腳勁射破網領先的理文，在一度被追平的情況下，最終靠徐宏傑比賽尾段頂入致勝一球，以2比1擊敗東方龍獅，搶得爭奪前3位置的關鍵勝仗。

剛剛擊敗傑志的理文，今場派出上仗射入絕殺入球的基華尼頓，與鄭兆均肩負入球重責，亞哥斯達及顏樂楓坐鎮中場，荷西安祖與列斯奧鎮守後防；力爭將東方龍獅今仗派出盧卡斯及辛祖攻堅，梁冠聰、黃威、翟廷峯及亞歷斯祖復任正選，費蘭度暫列後備。

過去兩次交手，理文都是搶得先機的一方，今場開局亦不例外。6分鐘，理文一次快速反擊，基華尼頓左路擺脫杜度防守形成突破，殺入禁區後起腳被東方門將葉鴻輝撲出，余沛康的補射亦再被梁冠聰解圍。其後理文頻頻靠前場緊迫，搶得不少甜頭，10分鐘，基華尼頓中路引球推進傳入中路，亞哥斯達禁區外施射，被葉鴻輝接實。1分鐘後理文率先打破缺口，基華尼頓再發難，今次傳給禁區頂的顏樂楓，「光頭」第一時間勁射，皮球直衝死角入網，理文靠這球「世界波」先拔頭籌。

落後東方如夢初醒，16分鐘先有辛祖禁區頂施射，未能考驗理文門將袁皓俊。3分鐘後，隊長梁振邦右路殺出一條血路，成功突破底線傳中，門前接應的翟廷峯準備將皮球送入網之際，被回防的理文守將徐宏傑趕到成功解圍。39分鐘，理文再有一次絕佳機會，亞哥斯達送出直線，解圍心切的馮慶燁頂回禁區，令後上基華尼頓有機會直接單刀面對葉鴻輝起腳，可幸後者夠集中成功化解今次危機。44分鐘，梁振邦傳給埋伏禁區的辛祖，後者第一時間「窩利」射中柱彈出，令東方錯過扳平良機，半場落後一球回更衣室。

換邊後，東方率先作出調動，換入鍾偉強及林恩許全力反撲，但入肉攻勢依然是來自理文。57分鐘鄭兆均禁區內勁射，被葉鴻輝擋出，其後基華尼頓再獨闖龍潭，轉身殺入禁區射門僅僅斜出。遲遲未能追和的東方，其後再換入費蘭度加強攻勢。59分鐘，這位東方「7號仔」傳入禁區，尾柱接應的盧卡斯門前一控一射，但未能命中目標。78分鐘，馮慶燁接應傳中一度頂入，可惜越位在先慘食「詐胡」。

兩軍於比賽尾段掀起高潮，82分鐘，顏樂楓接應李康廉的直線，沿左路殺入禁區傳中，可惜金承龍轉身抽射高出。今季後勁更凌厲的東方，84分鐘終於有收獲，費蘭度左路K角位一記半傳半射，皮球直飛遠柱死角彈入，袁皓俊只能望球興嘆。但理文不甘於和局收場，88分鐘，徐宏傑接應角球，頭槌一頂破網，為球隊轟入奠定勝局的一球。最終理文以2比1擊敗東方龍獅，今季第3次交手終於嚐到勝果。