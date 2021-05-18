港超聯　生涯首球　傑仔：表現合格多少少

港超聯周二（18日）上演「爭標組」大戰，由理文於旺角大球場硬撼東方龍獅。理文上半場領先1球，但比賽尾段東方一度追平，幸好徐宏傑於88分鐘接應角球，頂入奠勝1球，兼取得職業生涯「開齋波」，最終帶領理文全取3分，暫時升上第3位。賽後「傑仔」感到相當開心，但認為自己表現僅屬「合格多少少」。

即使攻入奠勝及職業生涯首球，徐宏傑賽後仍冷靜地回答：「短時間踢2場比賽有啲吃力及辛苦，今場表現覺得只係『合格多少少』，但可以喺依場關鍵大戰攻入職業生涯第1球，我都好開心。」另外他認為目前處於重要關頭，每1分對球隊都相當重要，能帶領球隊取勝絕對是喜上加喜，希望接下來能擊敗天水圍飛馬，替理文取得第3名。

自今季加盟理文後，「傑仔」一直表示需要適應在進攻上的角色，今仗雖然取得入球，惟他卻認為「壓力仲係到，未可以放鬆」。「傑仔」今仗除了在進攻端上貢獻1記入球，防守亦非常出色，包括上半場在禁區成功阻擋翟廷峯的門前近射，他指這球令自己印象深刻，值得被鼓勵。

理文主教練陳曉明賽後亦大讚「傑仔」防守表現：「佢一向防守都好有質素，今場我有個特別部署，就係對面外援喺邊度，我就用『傑仔』凍結佢，見到上場佢凍結加維蘭都好成功。」「曉明sir」坦言「傑仔」仍未完全適應自己的戰術體系，有時發揮可能會未如理想，惟指他在練習時表現相當出色，希望球迷繼續支持。