車路士復仇成功破「城」　爭前4形勢大好

周三(19日)凌晨英超大戰，車路士主場以2比1擊敗李斯特城，成功報卻日前英足盃決賽不敵對方之仇，並反超前「狐狸兵團」，升上聯賽第3位，只要下場煞科戰作客擊敗阿士東維拉，就可以奪得下屆歐聯入場券。

雙方今季英超首循環交鋒，以及上場英足盃決賽，車路士都輸畀李斯特城，車仔今場有地利優勢，表現勝一籌，上半場初段已經有列斯占士、基斯甸普列錫、尼高路簡迪先後射門，可惜都無功而還。

踢到22分鐘，車仔前鋒迪姆華拿曾經將皮球射入網，但因為越位在先，被判入球無效。呢位德國國腳之後仲有1次頭槌攻門，皮球已過龍門白界，但球證睇完VAR後，發現佢犯手球在先，再次食詐胡。車路士上半場入唔到波之餘，仲有中場尼高路簡迪傷復出，認真黑仔。

不過，換邊之後情況完全唔同，下半場開賽僅2分鐘，車仔後衞魯迪格把握1次角球攻勢，近門撞入。值得一提，呢位德國中堅近3個英超入球，都係對李斯特城時射入。踢到65分鐘，迪姆華拿博到12碼，由佐真奴費路主射入網，為車仔領先至2比0。

其後伊恩拿祖為李斯特城追番1球，但未能挽回敗局。補時階段，李斯特城後衞列卡度彭利拿同魯迪格發生衝撞，引發雙方球員衝突，幸好最後平息冇事。

車路士贏波之後，以1分優勢反超前李斯特城，升上聯賽第3位，下場贏波已經夠分穩佔前4位。至於李斯特城領先第5位利物浦3分，但踢多1場，而且李城下場對手係勁旅熱刺，隨時可能失分，被利物浦搶走下屆歐聯入場券。