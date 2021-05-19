玩嘢咩！曼城領先2球反輸畀白禮頓

已提早奪得今季英超冠軍嘅曼城喺周三(19日)凌晨聯賽「玩嘢」，領先2球優勢之下，竟然連失3球，作客以2比3輸畀下游球隊白禮頓，爆出6.4倍主W。曼城英超作客12連勝斷纜，更加係近32年首次不敵白禮頓，為今季奪冠留下污點。

曼城今場開賽2分鐘就打開紀錄，馬列斯右路傳中，根度簡近門頂入，但8分鐘之後，右閘祖奧簡斯路控球失誤，仲拉跌單刀嘅白禮頓前鋒韋碧克，被球證直接出示紅牌趕出場。

曼城踢少1人之下，仍然由菲爾科頓射成2比0，但之後無以為繼，被白禮頓嘅李安度杜沙特、阿當韋斯達、丹般恩攻破大門，倒輸2比3，近3場英超輸2場，似乎已經開始留力踢歐聯決賽對車路士。

曼城門將艾達臣摩拉斯雖然今場失3球，但佢今季英超上陣35場，仍然有18場不失球，成為最多「零封」對手嘅門將，成功衞冕英超「金手套」獎。

值得一提，今場波有近8,000位球迷入場觀戰，逐漸恢復疫情爆發前嘅現場氣氛，難怪主場嘅白禮頓球員都特別落力。