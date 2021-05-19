倫敦打吡！阿仙奴大鬧水晶宮
2021年05月19日 12:03
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(Getty Images)
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英超就快完喇，有玩趁早喇，周四(20日)凌晨將上演多場賽事，部份屬於例行公事，大家應該會放開懷抱去踢，全力爭取入球。
其中紐卡素主場對錫菲聯，呢場應該會當成表演賽咁踢，紐卡素近兩場總入球都達6球或以上，入球大好路呀。
至於水晶宮主場對阿仙奴，由於係倫敦打吡，雙方為咗面子，都會想贏，勢必鬥攻。水晶宮近2場開4球或以上，佢哋後防一向差，阿仙奴隨時入多幾球，都係要入球大。
直播表
周四1:00am 英超 熱刺Vs阿士東維拉
Now 621
周四1:00am 英超 愛華頓Vs狼隊
Now 622
周四1:00am 英超 紐卡素Vs錫菲聯
Now 623
周四2:00am 英超 水晶宮Vs阿仙奴
Now 624
周四3:15am 英超 般尼Vs利物浦
Now 621、611
周四3:15am 英超 西布朗Vs韋斯咸
Now 622
周四3:15am 法足盃 摩納哥Vs巴黎聖日耳門
Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302