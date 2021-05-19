港超聯 有陣！天水圍飛馬傑志火熱對決
2021年05月19日 14:00
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周三（19日）佛誕節「中銀人壽香港超級聯賽」繼續有激戰上演，天水圍飛馬於旺角大球場與傑志上演「爭標組」次輪對碰。飛馬今仗有剛剛重返港隊名單的梁興傑，繼續把守球隊最後大關，法比奧及胡晉銘復任正選，與黎格爾坐鎮中場，攻堅任務交由達施華負責。傑志今場進行大幅度輪換，郭劍橋擔任正選門將，頂替受傷的王振鵬，艾力士及顏卓彬都獲得今季首次正選出場機會，頭號射手丹恩奴域等主力暫列後備。（on.cc東網周三下午3時直播）
天水圍飛馬正選陣容：
1 梁興傑 [GK][C]
4 胡晉銘
6 基斯
7 孫銘謙
11 達施華
12 黎格爾
15 古安奴
16 羅振庭
20 謝朗軒
22 法比奧
27 方栢倫
後備：
13 陸平中 [GK]
3 陳靜謙
5 郭子堦
8 陳曉鋒
9 山度士
14 叢振洪
17 陳柏衡
18 李藹軒
19 波比
21 羅曉聰
23 吳文希
25 劉學銘
傑志正選陣容：
23 郭劍橋 [GK]
2 羅梓駿
6 朴俊炯
12 杜馬思
16 顏卓彬
19 黃洋 [C]
21 唐建文
22 賓紀文
28 鄭展龍
88 艾力士
95 陳晉一
後備：
86 保羅 [GK]
8 安永佳
9 丹恩奴域
10 基爾頓
11 加維蘭
14 何振廷
20 趙聡悟
30 張廣然
33 謝家強
34 巴拉克
37 巴爾拿
67 畢頓
「中銀人壽香港超級聯賽」周三(19日)佛誕假期上演「爭標組」硬仗，天水圍飛馬於旺角大球場火併傑志。飛馬上場大敗予東方龍獅，為重上前3席位，戰意毋須懷疑；「藍鳥」去仗遭理文補時「絕殺」，聯賽金身被破，勢必重整旗鼓全力爭勝，保留衞冕希望！（on.cc東網周三下午3時直播）
天水圍飛馬去役0比4大敗予東方龍獅，主教練郭嘉諾坦言反映球隊把握及防守力不足問題，餘下兩仗要針對缺點作出改善。飛馬目前與理文分數上極為接近，為重奪聯賽第3名，今場對傑志絕無退路。「嘉諾Sir」強調，理文早前擊敗傑志一仗，證明防守反擊是應付「藍鳥」的其中一個方法，飛馬今場亦會先鞏固防守，再尋找機會破敵。他又認為今仗於旺角場作賽更有利發揮，而且對手相對上更渴求3分，正好符合球隊所需，專心打「防反」。
胡晉銘有信心防範丹恩奴域
今場大有機會重返大軍的胡晉銘認為，飛馬季中已將目標提升到爭取亞洲賽資格，即使理文積分上與己隊鬥得難分難解，球隊部署並沒有大影響。若「晉銘」今場獲派上場，或與對方星級射手丹恩奴域正面交鋒，他直言已「做足功課」：「雖然佢射門質素好高，但都搵到佢嘅弱點，加上賽程頻密，所以都有信心可以阻止到佢。」
衞冕的傑志上場不敵理文痛失3分，今場面對天水圍飛馬，「藍鳥」總教練朱志光認為，任何賽果對爭標形勢影響不大。皆因就算今仗落敗，球隊最後一輪火併東方龍獅的目標無論如何都是勝利，因此今仗或會調整陣容，讓艾力士等球員有出場機會。惟「朱Sir」擔憂球員在頻密賽期和炎熱天氣下作賽，難免會影響表現，加上丹尼因累積5面黃牌「坐波監」、王振鵬因傷「收咧」，今戰勝負關鍵在於球員臨場發揮。
艾里奧：保持集中避免攞牌
傑志中堅艾里奧（Helio）表示，球員在經歷敗仗後難免感沮喪，但他們已收拾心情，餘下兩場均會視為決賽般應付。目前艾里奧、羅拔圖等球員已被罰4張黃牌，換言之今場再領一面，下場對東方龍獅的終極戰將面臨停賽。Helio就此謂：「無錯，有時係好難去Handle，因為又要搶到個波，又要避免攞牌，但嚟緊兩場同樣好重要，我一定要保持集中，專注喺比賽入面。」
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