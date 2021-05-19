奇迹！賓施馬相隔6年獲法國重召

法國國家隊主帥迪甘斯公布出戰下月歐國盃決賽周嘅26人大軍名單，一直被迪甘斯視為「壞份子」嘅皇馬前鋒賓施馬，竟然榜上有名，係呢位33歲老將相隔6年之後，再次獲徵召。西班牙《馬卡報》指今次陣容係法國史上最強，有76%球迷認為呢支2018年世界盃盟主將會捧埋今屆歐國盃冠軍。

迪甘斯重召賓施馬，令外界非常意外，佢話：「我同賓施馬傾過，法國隊唔係屬於我個人嘅球隊，作為領隊，我都要為國家隊整體考慮，重召賓施馬之前，我已經深思熟慮，有賓施馬在陣，對國家隊更加有利，當然仲有基奧特，佢同賓施馬喺國家隊合作超過3年。」

法國傳媒指，賓施馬將會獲得19號球衣，意味佢好可能只會擔任後備，做基奧特嘅副選。賓施馬今季表現大勇，西甲上陣33次射入22球，佢之前為法國披甲81次有27球進帳，另1位「壞孩子」拉比奧特都有入選。

法國鋒線上仲有名宿杜林嘅囝囝馬古斯杜林，但係曼聯前鋒安東尼馬迪爾落選。值得一提，迪甘斯棄用咗9位2018年世界盃冠軍成員，包括巴塞隆拿中堅烏姆迪迪、國際邁亞密中場馬度迪。