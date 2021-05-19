港超聯　劉學銘奠勝　天水圍飛馬挫傑志

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（19日）佛誕節繼續有「爭標組」激戰上演，天水圍飛馬於旺角大球場熱鬥傑志。結果早段先靠孫銘謙入球領先的飛馬，下半場一度被對手追和，可幸有劉學銘挺身而出射入致勝一球，以2比1擊敗傑志，今季第5次交手終嘗勝果，搶回聯賽第三位置。

飛馬今仗有剛剛重返港隊名單的梁興傑，繼續把守球隊最後大關，法比奧及胡晉銘復任正選，與黎格爾坐鎮中場，攻堅任務交由達施華負責。傑志則進行大幅度輪換，郭劍橋擔任正選門將，頂替受傷的王振鵬，艾力士及顏卓彬都獲得今季首次正選出場機會，頭號射手丹恩奴域等主力暫列後備。

今季此前4次交手，飛馬未嘗一勝，今仗當然希望打破宿命一吐烏氣，開波1分鐘不到，達施華禁區頂一控一射，未能考驗郭劍橋。7分鐘後，飛馬再接再厲，胡晉銘右路傳中，孫銘謙趕在郭劍橋面前搶點成功左腳撞入，為球隊早早取得1比0領先優勢。18分鐘，賓紀文禁區外左腳燙射，被梁興傑接實。兩軍在酷熱的天氣下，都放慢比賽節奏，34分鐘，孫銘謙交出直線，後上入楔的達施華嘗試「笠」過出迎的郭劍橋，可惜無功而還。上半場尾段，傑志發起一輪反擊攻勢，41分鐘，陳晉一左路傳入門前，艾力士起腳太慢被古安奴解圍，其後賓紀文接應角球頭槌攻門，再頂中網頂，未能於完半場前追和。

換邊後，飛馬率先作出陣容調動，派出巴西前鋒山度士，希望擴大領先優勢。51分鐘，山度士接應基斯長傳，禁區頂胸口一控，轉身一射，動作一氣呵成，可惜射門準繩度一般高出。這邊飛馬錯失良機，另一邊傑志就作出回應，56分鐘，後備入替的安永佳左路發難，傳入禁區內，由賓紀文門前撞入，為傑志扳平1比1。但「藍鳥」僅僅追和2分鐘後，再度失守，謝朗軒「手榴彈」擲入禁區，下半場換入的劉學銘門前撞射得手，攻入今季個人「開齋波」之餘，亦為飛馬再度領先。

落後的傑志嘗試反撲，顏卓彬交出直線，交給後備入替的巴拉克，後者傳入中路造就艾力士射入，不過被球證判罰越位在先入球無效。慘食「詐胡」後，傑志67分鐘再有安永佳禁區內轉身抽射高出。78分鐘，山度士頭槌二傳禁區，陳柏衡在傑志守將纏擾下勉強起腳，被郭劍橋成功封堵。89分鐘，陳曉鋒禁區頂左腳施射，未能威脅郭劍橋。雙方其後都未能再增添紀錄，最終天水圍飛馬保住2比1勝局。