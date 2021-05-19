港超聯　2年來首入球「學銘」：吐一口烏氣

周三（19日）港超聯天水圍飛馬對傑志的賽事，25歲後衞劉學銘除為球隊奠勝，更攻入其2年多以來首個入球。將皮球送進網窩後，他隨即走到底線向記者展示雙手放在耳邊的慶祝動作，彷彿是向坊間早前對他的批評作出回應。

今場港超聯在接近33度的高溫下進行，再加上猛烈陽光，體感溫度高達40度，令不論天水圍飛馬和傑志的球員也感酷熱難耐。當中甫以正選姿態復出的胡晉銘於54分鐘更因傷退下火線，要由劉學銘入替。

這是「學銘」1個月來首次上陣，在一次界外球攻勢，他把握古安奴的頭槌二傳將球踢入網，取得奠定勝局的一球，更是其自2019年3月9日替冠忠南區入球後，再一次感受「士哥」的感覺。

「『晉銘』受傷後自己突然換咗出嚟，作為球員，我無時無刻都要準備好。『手榴彈』戰術由季初開始都好有威脅，但每一次都係差楔入去嗰吓，其實只要跑入去就可以搶到第2點。」他在賽後的回應，如入球後向記者展示的慶祝動作來得一樣冷靜，縱使在烈日下作賽感到辛苦，但終歸能收獲入球，一切也變得很值得。

還記得上循環飛馬對傑志，劉學銘因甫後備換入來不及防守安永佳，被對方攻入致勝球，「學銘」受盡千夫所指。而在近2個月後的今天，他卻換了個身份，成為贏波功臣，彷彿是對外界批評作出的最佳回應。「上次因為自己關係令球隊痛失3分，今次亦都係因為自己入球幫手攞番3分，絕對係吐一口烏氣。」

隨着「學銘」的入球，天水圍飛馬以28分從理文手中重奪「3哥」位置，他直言目前首要目標是替球隊以第3位完成今季港超聯，至於仍然與東方龍獅有約的他，今季之後的去向如何，則仍有待季後與東家商討。